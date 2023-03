Folk spør meg investeringsråd hele tiden. Hvilke aksjer bør du kjøpe? Er det en god tid å kjøpe? Svaret mitt er alltid det samme: hvordan i helvete skal jeg vite det? Og ironisk nok ligger svaret deri.

Med bakgrunn i matematikk er jeg godt klar over kraften i tall. Og tallene viser to ting: De fleste aksjeinvestorer er dårlige. Og med dårlig, mener jeg at de underpresterer referanseindeksen: aksjemarkedet for øvrig, som for dette stykket vil jeg bruke S&P 500 som en proxy.

Og nettopp det faktum danner tesen for hele investeringsporteføljen min – at jeg ikke vet noe. Hvis det er så vanskelig for alle andre, hva er annerledes med meg? Dessuten sier tallene at det bør styre avhandlingen din også. Men la meg forklare.

Passiv ledelse slår aktiv ledelse

Jeg forklarte de tre viktigste statistikkene for å investere i en artikkel i september i fjor:

De fleste aktive investorer klarer ikke å slå markedet S&P 500 har en inflasjonsjustert historisk avkastning på 8,5 % i gjennomsnitt Markedet er ekstremt volatilt

Den delen går mer inn på detaljene, men poenget er at for de fleste investorer (ikke alle – jeg snakker her om detaljinvestorer) vil alt utover å bare slå inn et bestemt beløp i indeksfond hver måned, koste deg penger i det lange løp.

På en morsom måte beviser 2022 det mer enn noen annen. Året var et voldsomt år for markedet, det verste siden 2008 da Russland invaderte Ukraina, en inflasjonskrise dukket opp rundt om i verden og sentralbankene økte renten raskere enn på noe tidspunkt i historien.

Dette kombinert til å knuse aksjekursene, med S&P 500 fallende nesten 20%. Så den kortsiktige volatiliteten i aksjemarkedet ble vist igjen, som diagrammet nedenfor viser, som viser 2022s avkastning mot avkastningen fra de siste 100 årene.

Kraften til langsiktig investering

Men kraften til langsiktig investering er at denne kortsiktige volatiliteten kan forvitres. Og punkt nummer to over – at aksjemarkedet gir 8,5 % i snitt – betyr at på sikt bør investorene tjene på det.

For å demonstrere dette, la oss undersøke det hypotetiske tilfellet med den verst mulige aksjemarkedsinvestoren. Det vil si den stakkars sjelen som bestemte seg for å begynne å investere rett på børstoppen, helt ned til minuttet. Det ville være 29. desember 2021 når S&P 500 handles til 4793.

Selv med dette komiske nivået av dårlig timing, ville investoren bare gått ned minimale beløp, forutsatt at de fortsatte å holde kurs og investere på månedlig basis siden den gang. For å være nøyaktig, en månedlig investering på $100, som starter rett ved børstoppen og fortsetter hele veien gjennom de siste 15 månedene med investeringssmerter, vil bety at en investor for øyeblikket vil sitte på et tap på $48.

Før de siste ukene ville de til og med ha gått opp penger, og porteføljen deres gitt en saftig gevinst på 22 dollar, eller 1,57 %, før banksektorens slingring forårsaket en tilbakegang.

Så selv om investorer hadde tatt den verst tenkelige avgjørelsen med å time børstoppen til den absolutte dagen, ville de fortsatt bare gått ned minimale beløp så lenge de beholdt troen på tallene og det langsiktige mantraet.

Dette er selvfølgelig ikke å si at aksjemarkedet stuper 40% herfra. Det kunne. Men det kan også stige – igjen, jeg vet ikke, og det gjør ikke du heller. Men tall lyver ikke, og med en positiv gjennomsnittlig avkastning er den enkle realiteten at det er +EV å bare kjøpe og stikke det ut. Det er liksom alt det er å si.

Ser vi lenger inn i eksemplet, viser nedenfor gjeldende verdi av alle kjøp, forutsatt månedlige investeringer på $100 siden børstoppen.

Sakte og stødig vinner løpet

Dollar-kostnadsgjennomsnitt er kanskje ikke den mest sexy hobbyen i verden, men det gir absolutt resultater på lang sikt. Kraften til den effektive markedshypotesen, som er den fancy betegnelsen for ” aksjemarkedet er tilfeldig og ingen vet noe”, er vanskelig å argumentere med. Veldig vanskelig.

Noen ganger krever det å parkere egoet ditt ved døren. Jeg forklarte hvordan jeg prøvde å gjøre dette i oktober i fjor, da jeg skrev hvor pessimistisk jeg var angående økonomien, og til tross for dette, satset jeg mot min egen dømmekraft ved å gjøre mitt største aksjekjøp i året. Tvil alltid på deg selv, som det berømte motivasjonsordtaket sier.

Siden den gang har aksjemarkedet steget før det gir tilbake gevinster (jeg er for tiden oppe deilige 0,5% på den investeringen). Så jeg tok feil! Men ved å stole på tallene over min egen skjevhet og dårlige dømmekraft, og fortsette å investere siden, har porteføljen min kommet opp litt.

Men det er irrelevant, som det var for bare fem måneder siden, og tidshorisonten på denne investeringen er tiår.

Nå er det selvfølgelig andre formildende faktorer. Du har kanskje ikke en langsiktig tidshorisont – du vil kanskje kjøpe et hus neste år, eller gå av med pensjon om seks måneder, eller ha et barn å sende til college. Helt gyldige grunner, og hver investor har sine egne økonomiske forhold og risikotoleranse.

Å investere i aksjer er ikke for alle, da du må tåle store tap som kommer med jevne mellomrom.

Men hvis du er villig til å investere, har en langsiktig tidshorisont og bare er motvillig til å gjøre det på grunn av frykt for at timingen ikke er riktig, sier matematikken ganske objektivt at det er dårlig logikk. Menneskelige følelser er en forferdelig ting, og det er derfor, hvis vi er heldige, vil ChatGPT-roboter ta over verden, og vi vil alle være overflødige snart. Det hadde vært fint.

Så bare slå inn pengene dine, lukk øynene og håp på det beste. Jeg er en idiot, men det er alle andre også.

Hvis du er interessert i å lese mer om dette, vil jeg foreslå Nick Maggiullis utmerkede bok “Bare fortsett å kjøpe”