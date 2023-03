Hypen med kunstig intelligens (AI) har funnet veien inn i kryptorommet, noe som har fått prisen på de fleste AI-baserte kryptovalutaer, inkludert nylig lanserte tokens som AltSignals’ ASI-token til å øke.

AltSignals har vært i drift siden 2017. Populariteten har imidlertid gått gjennom taket etter å ha annonsert at de jobber med AI-drevne produkter støttet av en AI-basert kryptovaluta, som for tiden er i BETA-forhåndssalgsstadiet. Du kan delta i forhåndssalget her.

Hva er AltSignals?

AltSignals er markedsleder innen å tilby handelssignaler og utvikle algoritmebaserte tekniske indikatorer. Det startet med å sende gratis kryptohandelssignaler før den utvidet til Forex, CFD-er og aksjer.

For tiden tilbyr AltSignals teknisk og fundamental analyse og veileder og hjelper kunder med hvordan de skal plassere handler og fortjeneste på lang sikt. Den har drevet en teknisk indikator kalt AltAlgo Indicator for å generere handelssignaler.

AltAlgo-indikatoren skanner det digitale valuta-, valuta- og aksjemarkedet og varsler AltSignals-brukerne når en prishandling er i ferd med å skje. Indikatoren bruker flere handelsstrategier og tekniske indikatorer for å gi ideelle kjøps- og salgsmuligheter for tradere.

AltSignals jobber også med en AI-algoritme som vil ta den best-ytende algoritmen inkludert AltAlgo-indikatoren og bruke den til å bygge en serie med AI-produkter, hvorav en er ActualizeAI som vil bli drevet av ASI-kryptovalutaen.

ASI-kryptovalutaen opererer på Ethereum-blokkjeden, som gjør det mulig å kjøpe tokener med lave kostnader gjennom AltSignals DEX under det pågående forhåndssalget.

ASI token prisprediksjon

ASI-tokenet er for øyeblikket i BETA-forhåndssalgsstadiet, som ifølge data på AltSignals offisielle nettsted er omtrent 50% utsolgt.

AltSignals forhåndssalg har blitt delt inn i fem stadier: BETA, trinn 1, trinn 2, trinn 3 og trinn 4. De som investerer i BETA-stadiet kjøper tokenet til $0,012 og vil tjene mest siden prisen på tokenet forventes å stige i løpet av resten av forhåndssalgsstadiene.

ASI vil gå for $0,015 i trinn 1, $0,01875 i trinn 2, $0,021 i trinn 3 og $0,02274 i trinn 4. Derfor vil ASI-prisen ha steget med 89,5 % innen forhåndssalget vil bli fullført, noe som gir de som investerer på BETA-stadiet en 89,5 % avkastning.

Selv om det er vanskelig å forutsi prisen på en ny kryptovaluta, forventes prisen på ASI videre å fortsette med den økende populariteten til AI-teknologi og noteringen på kryptovalutabørser umiddelbart etter at forhåndssalget avsluttes. Og i henhold til AltSignals whitepaper -tidslinjer, forventes ASI-tokenet å bli notert på CoinGecko, CoinMarketCap og Uniswap i andre kvartal 2023, som er dager unna.

Er AltSignals’ ASI-token en god investering?

Selv om det er flere faktorer du som investor vil vurdere før du investerer i et prosjekt, sier det seg selv at det er viktig å forholde seg til et selskap som er pålitelig og har en sterk resultatliste, spesielt med de mange svindelene i kryptoområdet . AltSignals har vært i drift i fem år, noe som betyr at det ikke er en av startupene som bare starter og forsvinner når de samler inn midler fra investorer.

I tillegg viser kilder at AltSignals Binance Spot og Futures-signaler samt Forex-signaler har vært konsekvent lønnsomme måned etter måned med en nøyaktighet på over 60 %. AltSignals-teamet forventer at nøyaktigheten til disse signalene vil øke betraktelig når ActualizeAI er fullført og integrert i deres algoritme, noe som vil gjøre AltSignals til en ettertraktet plattform av mange og sannsynligvis skape en økning i etterspørselen etter ASI-tokener.