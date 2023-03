Metacade (MCADE): Belønning oppveier risikoen med timer igjen i forhåndssalget

Kryptovalutaindustrien gjør det bra i 2023 selv om regulatorer fortsetter å stramme skruene. Bitcoin (BTC/USD), den største kryptovalutaen i verden, hoppet til et flere måneders høyde denne uken, mens den totale markedsverdien for industrien hoppet til over 1,2 billioner dollar.

En annen viktig kryptovaluta-nyhet var på Metacade (MCADE), et kommende GameFi-prosjekt, som har samlet inn over 16 millioner dollar i sin siste forhåndssalgsfase. Utviklerne har solgt mer enn 1,12 milliarder tokens, med bare 33 millioner igjen, og investorer kjemper mot klokken med forhåndssalget som avsluttes fredag klokken 23:59 Pacific Time.

Du kan fortsatt delta i forhåndssalget her.

GameFi-industriens vekst

Gaming og metaverse er to av de største brukssakene for blockchain- og Web3-industrien. Disse spillene gjør det mulig for brukere å tjene penger mens de spiller og bidrar også til deres utvikling.

Nyere studier viser at det totale adresserbare markedet (TAM) er enormt og forventes å fortsette å vokse i årene som kommer. En studie anslo at GameFi-industrien ble verdsatt til 9 milliarder dollar i 2021 og at den vil vokse til over 28 milliarder dollar innen 2028.

En annen rapport anslo at industrien vil fortsette å vokse og nå 2,8 milliarder dollar innen 2028. Andre rapporter har vist at gaming og metaverse er noen av de raskest voksende sektorene i blokkjedeindustrien.

For å være tydelig. Tradisjonelle gamifiserte plattformer som Decentraland og Axie Infinity har alle gått gjennom en vanskelig oppdatering. Etter å ha opplevd sterk vekst i de første årene, har disse plattformene sett veksten avta de siste årene. Decentraland har sett antallet daglige aktive brukere falle til under 10 000 til tross for sin milliardverdier.

Derfor vil fremtiden til GameFi-industrien avhenge av de nye plattformene som vil inkludere lærdom fra de originale produktene. Dette skjer i alle bransjer. For eksempel var Tesla ikke det første elektriske kjøretøyet mens Google ikke var den første søkemotoren. Bransjer blir bedre med tiden.

Hvordan Metacade vil endre bransjen

Metacade er en av neste generasjons aktører i spillindustrien. I følge whitepaperen er Metacade et arkadespill som skal spilles for å tjene penger som vil bli bygget fra grunnen av med spillere i tankene. Videre vil spillere kunne møte andre spillere, dele interesser og ideer og få dem implementert i spillet.,

Andre funksjoner vil være muligheten til å se populære spill, topplister og publisere anmeldelser. Viktigst, som et spill for å tjene penger, vil brukere motta belønninger ved å bruke MCADE-tokenet, som de kan løse inn mot penger.

MCADE-tokenet vil ha andre verktøy i økosystemet, inkludert annonseinntekter, stillingsannonser, spilltesting og deltakelse i turneringer, blant andre.

Er Metacade en god investering?

Metacade har gjort det bra de siste månedene under forhåndssalgsfasen. Utviklerne klarte å skaffe over 16 millioner dollar fra brukere fra hele verden. I den siste fasen hadde tokenet steget til $0,02, som var høyere enn den første perioden.

Det er for tidlig å si om Metacade vil være et morsomt økosystem for spillere og om MCADE-tokenet vil gjøre det bra på lang sikt. Men flere katalysatorer gjør det til en god investering for nå. For det første er prisen fortsatt veldig lav i forhåndssalgsperioden, med en MCADE som koster $0,02. Historisk sett har tokens en tendens til å stige kraftig etter luftfallet. Vi så dette etter Arbitrums airdrop forrige uke. Dette betyr at investorer som ønsker eksponering mot Metacade, men ikke handler nå, risikerer å kjøpe til en høyere pris.

For det andre vil MCADE-prisen sannsynligvis øke når utviklerne begynner å presse den til børser som Binance, Huobi og OKX. Med bare timer igjen til å dra nytte av forhåndssalgsrunden, bør investorer handle raskt hvis de ønsker å få eksponering mot Metacade til en lavere pris.

Den største risikoen for Metacade er hvor tokenet går til null etter at det har falt. Tokenet kan imidlertid også stige, noe som vil gjøre det til en god investering. Vi har sett dette om og om igjen, med tokens som ARB, Internet Computer og Polkadot som er verdt milliarder av dollar.