Bored Ape Yacht Clubs (BAYC) morselskap Yuga Labs har sluppet Legends of the Mara, et samlingsbasert 2D-strategi P2E-spill når siste fase av det nye Web3-samfunnshuben Metacade-forsalget nærmer seg slutten.

Det nye Yuga Labs 2D-strategispillet vil tillate Otherdeed NFT-innehavere og -spillere å kreve gratis fartøy og oppdage potensialet deres. Legends Of Mara-spillet fortsetter der Trip by Otherside Meta-spillet slapp og lar spillere lære om Kodas, deres opprinnelse og deres primære forhold til Otherside.

Det nye 2D-strategispillet P2E legger til antallet play-to-earn (P2E)-spill der ute som Metacade -plattformen tar sikte på å samle under ett tak for å tilby GameFi-spillere en bedre opplevelse i deres Web3-reise.

Hva er Metacade og hvorfor er et ekstra P2E-spill en god ting for det

Metacade har som mål å bli den ultimate Web3-fellesskapshuben hvor spillere og blokkjede-entusiaster kan kommunisere og samarbeide. Prosjektet skaper et morsomt og dynamisk virtuelt tilholdssted for likesinnede som kan glede seg over alt GameFi og oppleve alt Web3-kulturen har å tilby.

Fellesskapshuben vil fokusere på de mest presserende fortellingene og trendende utviklinger i blockchain-spilløkosystemet, inkludert nylig utgitte P2E-spill som Yuga Labs’ Legends Of Mara-spill. I hovedsak vil Metacade rasere Web3-markedet ved å bygge en one-stop-plattform for Metaverse-entusiaster til å bygge nettverk og bygge karrierer i P2E-verdenen med høyt potensial.

Metacade-medlemmer og innehavere av dets opprinnelige token $MCADE, hvis siste fase av forhåndssalget er 90 % utsolgt ved pressetid, vil kunne dra nytte av annonseinntekter, turneringer/arrangementer/premietrekninger, stillingsannonser, betal-for-å-spille arkade , spilltesting og gamefi Launchpad.

Hva skjer etter Metacade-forsalget?

I følge Metacade-Whitepaper er det flere ting planlagt for Q1, 2023 ved siden av det nåværende forhåndssalget. Den ene er den første utviklingen av Metacade, som allerede er i gang og på et svært avansert stadium.

Andre noterer seg på forskjellige verdens mest refererte kryptoaktiva-prissporingsnettsteder CoinMarketCap og Coingecko og noterer seg på tre til fem kryptovalutabørser. I følge informasjonen på Metacades offisielle nettside, er MCADE-tokenet planlagt å noteres på Uniswap, MEXC Global og BitMart kryptobørser når forhåndssalget er avsluttet 31. mars 2023.

Slutten av Q1, 2023 nærmer seg med stormskritt, og øynene er nå fokusert på hendelsene som er planlagt for Q2, 2023. Dette betyr at investorer som ønsker å investere i Metacade bør handle raskt. Hvis du vil vite mer om forhåndssalget, kan du besøke Metacade-nettstedet.

Og siden mars markerer slutten av første kvartal og Metacade-forhåndssalget forventes å avsluttes i slutten av mars, forventes noteringen av MCADE på store kryptobørser å starte i Q2, 2023 sammen med de andre tingene som er planlagt for kvartalet.

Kommende Web3-spill gjør MCADE til en god investering

Vel, kryptovalutamarkedet er et ganske volatilt marked med mange risikoer, og beslutningen om å investere i ethvert prosjekt krever at en investor gjør noen due diligence for å forsikre seg om at prosjektet er lovlig og at det har utsikter til å vokse.

Når det er sagt, planlegger Metacade å bringe så mange P2E-spill som mulig på sin plattform for å gjøre livet til spillere og utviklere enklere. Prosjektet har blitt godkjent av det ledende blockchain-revisjonsfirmaet Certik, noe som betyr at det er gjennomsiktig, noe som er et sterkt salgsargument spesielt nå som kryptorommet har vært vitne til mange svindelprosjekter.

I tillegg har prosjektet fått mye oppmerksomhet fra kryptomiljøet, basert på hastigheten som forhåndssalget har solgt ut med, noe som betyr at investorer er trygge på prosjektet og tror det er et levedyktig prosjekt. I tillegg til å bruke MCADE-tokenet for å få tilgang til ulike fordeler innenfor Metacade-økosystemet og handle det på store børser når det er notert, vil MCADE-innehavere også ha muligheten til å delta i Metadace-beslutningsprosessen gjennom Metacade DAO som er planlagt å gå live i Q1, 2023.

Endelig har MCADE-tokenprisen steget jevnt under forhåndssalget, og den forventes å ta et stort sprang når den først er notert på kryptovalutabørser. Så langt har tokenet steget fra $0,008 i Beta-forhåndssalgsstadiet til $0,02 i det nåværende siste forhåndssalgsstadiet.