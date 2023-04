Ønsker du å investere i et nytt kryptoprosjekt? AltSignals’ token-forsalg er 53 % utsolgt, og interessen for det ledende handelssignalprosjektet øker etter hvert som det nærmer seg lanseringen av sin nye kunstig intelligens (AI)-drevne algoritme.

Og med eksperter som spår at kryptomarkedet er på randen av en ny bullish syklus, ser AltSignal-forsalget ut til å være en av disse “ikke gå glipp av” investeringsmulighetene.

AltSignals forhåndssalg, som du kan bli med på her, tilbyr en slik åpning.

Hvorfor er AltSignals potensielt den beste AI-relaterte investeringsmuligheten?

2023 har stort sett vært positivt for kryptovalutaer når det gjelder markedsytelse, med handelsmenn som drar fordel av flere muligheter ettersom prisene steg til nye høyder hittil i år. Traders som bruker topp handelsalgoritmer som AltSignals har også dratt nytte av svært nøyaktige markedsspådommer under de forventede tilbaketrekkingene.

Nå er bullish spådommer for kryptomarkedet inne, med eksperter som peker på industriens motstandskraft midt i en ny bølge av regulatoriske nedbrytninger som en indikator på mulig priseksplosjon i løpet av de neste månedene. Den historiske markedssyklusen antyder også at de neste ett eller to årene kan se Bitcoin og andre kryptoaktiva nå nye rekorder.

Gitt disse utsiktene, vil investorer som er interessert i å få den neste investeringsperlen kanskje se på prosjekter innenfor det varme AI-området. Ettersom Big Tech-hotshots ser ut til å utnytte det beste fra AI til det større beste, er AltSignals et prosjekt som fremstår som et fremstående for handelsindustrien.

Hva er AltSignals og hva tilbyr det?

AltSignals er en ledende leverandør av handelssignaler, med et stort fellesskap som har vokst til over 50 000 tradere. Prosjektet henvender seg til alle typer tradere, og gir det beste innen kvalitetshandelssignaler for kryptovaluta, Forex, aksjer og CFD-er via banebrytende teknologi.

Traders har vurdert AltSignals høyt, med plattformens økende nøyaktighet satt til å bli styrket med introduksjonen av AI, maskinlæring og naturlig språkbehandlingsdrevet kapasitet.

Hvordan fungerer AltSignals sitt AI-lag?

Hvordan ActualizeAI fungerer og hva den lover å tilby kan utledes fra AltSignals nåværende produkt. Som nevnt har AltSignals integrert kunstig intelligens, maskinlæring og naturlig språkbehandling i sitt allerede fungerende produkt.

ActualizeAI vil revolusjonere dette, og skryte massivt av handelsalgoritmen. Modelltrening vil øke nøyaktigheten slik det er mulig for øyeblikket med AltSignals Algo-laget, med AI-laget som gir tradere et forsprang når det gjelder å finne markedsdata og mønstre.

Detaljer på AltSignals-nettstedet viser AltAlgo-indikatoren handlet med en suksessrate på 83 % for Bitcoin da den åpnet, og en suksessrate på 70 % for Ethereum. Med en gevinstrate på 64 % på tvers av signalene, forventes en stigning til topper på 90 % eller høyere når ActualizeAI lanseres i andre halvdel av 2023. Etter hvert som flere tradere gjør informerte handler, vil prediktiv modellering gi brukerne tilgang til en helautomatisert, 24 /7 handelsevne.

ASI-tokenet driver ActualizeAI-økosystemet. Traders vil trenge tokenet for å låse opp AI-laget. Holding ASI vil også låse opp rabatter og beta-tilgang til fremtidige funksjoner, mens token-innehavere også vil få en mulighet til å tjene belønninger når de bidrar til prosjektets utvikling.

Muligheten til å tjene ASI vil også være tilgjengelig via backtesting, med en sjanse til å akkumulere noen flere tokens som presenteres hver uke. Investorer kan holde ASI eller selge dem for rask fortjeneste.

Er dette et godt tidspunkt å investere i AltSignals?

Du kan aldri si med sikkerhet at dette eller hint er det perfekte tidspunktet å investere. Imidlertid kan en investor gripe mulighetene som byr seg – se på risiko/belønningsforholdet når de allokerer en del av pengene sine til investeringen.

Som nevnt ovenfor er markedseksperter stort sett positive på krypto og relaterte eiendeler, spesielt mot slutten av året. De fleste analytikere er positive til en ny bullish syklus i 2024-2025. Midt i dette er AI-fortellingen, et av de hotteste temaene i dag.

En oppsummerende utsikter for AltSignals i dette tilfellet vil derfor være at ASI-forsalget tilbyr en enorm mulighet. Bemerkelsesverdig vil være det faktum at investorer kan kjøpe ASI-tokens til priser som sannsynligvis ikke vil bli sett igjen. ASI-tokens selges for $0,012, men forhåndssalget vil ende med prisen på ASI på $0,02274.

Dette betyr at en investor som blir med i forhåndssalget på det nåværende stadiet er satt til å se en 89% avkastning på investeringen.

Kommer ASI-prisen til å nå $1 i 2024?

Avkastningen når den nye ActualizeAI-algoritmen går live og ASI-tokens begynner å handle på sekundærmarkeder kan være 5x, 10x eller enda mer. Investorer vil vite at enhver investering medfører risiko, og avkastningen er kanskje ikke så stor som forventet. Imidlertid er det også mulig at en sjanse som denne der ASI er tilgjengelig til gjeldende priser kanskje aldri vil være tilgjengelig igjen.

Å kjøpe lavt ser ut som en attraktiv avtale, spesielt for et prosjekt med et stort fellesskap rundt seg og et produktskiftende produkt på gang.