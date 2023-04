DOGE futures-likvidasjoner når $32,90 millioner: hva betyr dette for AltSignals?

Kryptovaluta-området opplevde mye rush og hype rundt sin eldste meme-mynt, Dogecoin (DOGE).

Dogecoin-kryptovalutaen har Shiba Inu-hunden som sin maskot, og 3. april, hver gang noen logget på Twitter fra Europa eller USA, så de maskoten i stedet for den tradisjonelle blåfuglen. Som rapportert av Invezz, var dette hovedkatalysatoren som resulterte i en enorm økning i pris og interesse fra samfunnet.

Twitter viser en Shiba Inu-hundelogo i stedet for standard

Mandag 3. april 2023 endret Twitter den blå fuglelogoen på nettsidens hjemmeside og lasteskjerm med et bilde av Shiba Inu-hunden.

Dette fikk mange til å assosiere bildet med Dogecoin (DOGE) kryptovaluta, hvoretter markedet opplevde en enorm endring.

Nærmere bestemt, Futures som sporer den populære Dogecoin (DOGE) kryptovalutaen fikk 32,90 millioner dollar i likvidasjon innen 24 timer etter denne endringen, et trekk som ikke er vanlig å se basert på data fra Coinglass.

Longs, spill på, shorts og best mot ble påvirket nesten likt. Av dem opplevde longs 14,41 millioner dollar i avvikling, mens shorts opplevde 18,49 millioner dollar.

Antall uavgjorte futureskontrakter steg til 580 millioner dollar.

Eksperter hevder det kan påvirke kryptofutures

De fleste av disse likvideringene var et direkte resultat av den sosiale medieplattformen Twitters endring av logoen deres.

Twitter-sjef Elon Musk kommenterte dette trekket i en rekke tweets, og la merke til at det var en sent aprilsnarr.

Det er imidlertid viktig å merke seg at dette trekket er begrenset til brukere som befinner seg geografisk i Europa eller USA, ettersom Twitter-brukere i andre regioner fortsatt ser en blå fuglelogo.

