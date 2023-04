Spillplattformen Metacade (MCADE) har fullført sitt forhåndssalg, og baner vei til neste milepæl – notering på store børser.

For å sette det i perspektiv, starter oppføringen for arkadetokenet denne uken. Den 6. april forventes tokenet å være tilgjengelig hos Uniswap. For uken som slutter 16. april vil tokenet bli oppført på Bitmart og deretter på MEXC for uken som slutter 30. april. Den forventede oppføringen kommer midt i økende etterspørsel etter spill til tross for en langvarig kryptovinter.

Gaming vokste med 59 % i 2022, med et stort potensial fremover

Web3-spill og metaverse-prosjekter genererte 7,6 milliarder dollar i 2022, en økning på 59 % fra 2021. Det er ifølge en ny markedsrapport, “Blockchain Gaming“, som anslår at sektoren vil vokse til 70 milliarder dollar innen 2030.

Blockchain-spillrapporten fremhever viktige adopsjonstriggere for web3-spill som den bredere rekkevidden, blockchain-infrastruktur og et system av insentiver. Gjennomsiktige transaksjoner i kjeden skaper også et rykte for blokkjedebaserte spill, noe som letter adopsjon.

Vekstraten i 2022 understreker i hovedsak at spill trosset et bjørnemarked for å vokse, noe som gjør det til en av de sannsynlige sektorene som vil oppleve store pengestrømmer i løpet av det neste tiåret. Men hva trenger spillprosjekter som Metacade for å utnytte muligheten på 70 milliarder dollar?

Web3-spilling må prioritere kvalitet – Eksperter

Mens web3-spillmuligheten er enorm og stort sett uutnyttet, tror eksperter at kvalitet vil være nøkkelen til vellykkede prosjekter. Her snakker de om lekenes glede og bærekraft.

Spillentusiaster vil ha morsomme og underholdende spill med økonomi i spillet, ifølge eksperter. Følgelig peker analytikere på det økende fokuset på AAA-titler, som erstatter hypercasual-spill. Med hypercasual-spill mener jeg de med enkel spillmekanikk. I stedet er web3-spillentusiaster store spillere som leter etter ekstra glede og resultater. Av denne grunn prosjekterer analytikere arkadespill for å drive neste generasjons web3 blockchain-spill.

For å ta eksemplet med Metacade, har prosjektet skapt overskrifter for å være et av de mest avanserte spill for å tjene penger. Den tilbyr et spennende bibliotek med titler og gamefi-økonomi. Spillere tjener ganske enkelt for å bli underholdt. Prosjektets whitepaper skisserer belønningsmodeller som Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, delta i premietrekninger og innsats, noe som gjør Metacade til en unik spillplattform.

På samme måte er bærekraft et kjennetegn på fremtidens spillplattformer. Eksperter sier at plattformene som vil blomstre vil være sentrert om fellesskapet, med spillere som har eierandeler. Metacade har kjennetegnene til et bærekraftig prosjekt. På sin plattform kan web3-entusiaster og -spillere samarbeide og bygge spennende relasjoner. Faktisk ser prosjektet en DAO-styringsstatus innen andre kvartal 2024.

På tvers også, er Metacade bærekraftig og vil kjøre seg selv uten å overbelaste brukerne. Inntektsmodellene for annonsering, stillingsannonsering og det å være et startpunkt for andre prosjekter gjør at plattformen kan være selvbærende.

Posisjonen til Metacade i web3-spill

Metacade kommer til rett tid når web3-spill vinner terreng. Det betyr at den nyter fordelen ved å bli lagt merke til og bli adoptert tidlig. Web3-spillplattformer som Axie Infinity, The Sandbox og The Otherwise har suksesser for å være tidlige deltakere.

En nykommer som Metacade kan nyte lignende fordeler, med en ekstra flair av fordeler for brukerne. Som sådan kan det være et spørsmål om tid før MCADE posisjonerer seg i web3-spillsektoren med sin overlegne økonomi i spillet. Som vi har sett fra det vellykkede forhåndssalget, har MCADE nettopp skrapet i overflaten. Det er mer å forvente når det treffer store børser.

Er Metacade en god investeringsmulighet?

Spillprosjekter er generelt gode investeringer, gitt den forventede etterspørselen. Investorer som ser etter kvalitetsprosjekter med potensial til å revolusjonere spill, bør imidlertid velge de med et klart veikart for bærekraft. Vi så det allerede i 2022 da prosjekter med uholdbare økonomiske modeller krasjet.

Metacade som prosjekt har et sterkt fundament, med et klart veikart for hvordan teamet skal nå målene og styrke fellesskapet. Det bør være den første indikasjonen på at dette kan være en god investeringsmulighet. På samme måte starter dens opprinnelige token, MCADE, først på børser senere denne måneden. Det betyr at tokenets pris fortsatt er lav og kan åpne nær forhåndssalgsnivåene. Å kjøpe det tidlig gjør det mulig for investorer å tjene på verdiøkning før prisen skyter i været.