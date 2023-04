Eiendeler med kunstig intelligens har vært blant de beste i 2023. Denne oppgangen kan tilskrives den sterke ytelsen til ChatGPT og synet om at AI vil forstyrre de fleste bransjer, inkludert helsevesen og utdanning.

Den samme ytelsen har skjedd i kryptovalutaindustrien. Mens Bitcoin og Ethereum har steget med henholdsvis ~70% og ~60%, har AI-tokens som SingularityNET (AGIX) og Fetch.ai (FET) steget med henholdsvis over 800% og 300%. På samme måte får AI-prosjekter som AltSignals fart.

Historisk sett har investorer en tendens til å investere i nye temaer på grunn av frykten for å gå glipp av (FOMO). Noen av de tidligere temaene i kryptoindustrien var blant annet metaverse, play-to-earn og move-to-earn.

Hva er SingularityAI og hvorfor har det hoppet?

AI-industrien er satt til å gå gjennom en stor vekst de neste årene. Ifølge PwC vil kunstig intelligens bidra med rundt 15,7 billioner dollar til den globale økonomien innen 2030. De fleste av disse gevinstene forventes å være i Kina og USA.

En annen rapport fra Zion Research viste at det globale markedet for kunstig intelligens ble verdsatt til over 59 milliarder dollar i juni 2022. Rapporten anslo at det vil ha en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 39,7 % innen 2028.

Nøkkelnæringer vil bli forstyrret av kunstig intelligens. For eksempel bruker folk generativ AI for å få kompliserte svar. Noen kommende AI-plattformer vil kunne skrive kompleks datakode.

De fleste av de mest kjente AI-produktene er nå sentralisert. For eksempel kontrollerer Microsoft sin Bing AI mens Google kontrollerer Bard,

SingularityNET har som mål å endre dette ved å skape et desentralisert økosystem av AI-applikasjoner som løser sentrale utfordringer. Et godt eksempel på en dApp i sitt økosystem er Rejuve, som er en fremste plattform for forskning på lang levetid.

AGIX-prisprediksjon

AGIX er det opprinnelige tokenet for SingularityNET. Som vist nedenfor, har AGIX-prisen gjort det bra de siste månedene ettersom investorer økte fokuset på AI. Dette rallyet bleknet nylig da Bitcoin ikke klarte å bevege seg til det psykologiske nivået på $30 000. Det viktigste er at det har dannet det som ser ut som et stigende trekantmønster.

Derfor vil et trekk over oversiden av trekantmønsteret på $0,559 signalisere at okser har seiret, noe som vil presse prisen mye høyere. Det neste nøkkelnivået å se vil være på $0,70.

Hva er AltSignals?

Finansnæringen forventes også å bli forstyrret av kunstig intelligens. Faktisk er den finansielle rådgivningsbransjen allerede forstyrret av AI. For eksempel tester Morgan Stanley nå en OpenAI-drevet chatbot.

Et område som er modent for forstyrrelser er i analyse og prediksjon. I dag fokuserer de fleste finanshandlere og investorer på å gjøre manuell analyse. Mens roboter eksisterer, er mange av dem drevet av tradisjonelle teknologier som ikke er effektive.

AltSignals er en AI-drevet plattform som bruker avanserte teknologier for å komme opp med nesten nøyaktige spådommer av aksjer, kryptovalutaer og andre eiendeler som forex. Plattformen bruker teknologier som maskinlæring og naturlig språkbehandling. Denne teknologien er kombinert for å lage en AI som kan slå mennesker. Dets forsterkende læringsverktøy vil bidra til å innlemme risikostyring.

AltSignals er drevet av $ASI-tokenet, hvis primære mål er å fungere som et medlemskap i økosystemet. Dens andre funksjoner vil være samfunnsstyring, handelsturneringer og medlemskap i AI-klubben.

AltSignals forhåndssalgsprediksjon

AltSignals er i ferd med å skaffe kapital gjennom en symbolsk forhåndssalgsprosess. I følge AltSignals nettsted har Beta-salget allerede samlet inn $429 675, som tilsvarer 89,52 % av den planlagte kapitalinnhentingen. 1 $ASI-token går for 0,0012 USDT.

Noen ganger kan det være svært lønnsomt å investere i token-forhåndssalg, siden det lar deg gå ut med fortjeneste når et airdrop skjer. For eksempel har folk som kjøpte AGIX- og FET-tokens under forhåndssalget deres sett investeringene deres vokse med over 1000 %.

For å være tydelig. Ikke alle symbolske forhåndssalg er vanligvis gode investeringer. Tidligere har mange mennesker tapt penger på å kjøpe svindel på nettet. Derfor anbefaler vi at du gjør din egen research før du investerer i et kryptotoken og et forhåndssalg. I følge AltSignals hvitbok planlegger utviklerne å liste ASI-tokenet i Uniswap i andre kvartal av året. Dette vil bli etterfulgt av noteringer i andre børser og forbedring av den nåværende AltAlgo til automatisert handelsevne.