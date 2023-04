Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Traders og investorer følger konsekvent de siste nyhetene og utviklingen på hele Web3-området for å holde seg oppdatert på de siste prosjektoppdateringene. Ved å gjøre det kan de forutsi hvilket prosjekt som potensielt kan øke i verdi. Alt dette er imidlertid basert på den enkelte næringsdrivendes forutsetning.

Blockchain-området har utviklet seg gjennom årene. I dag er det utviklet verktøy som AltSignals som har som mål å endre landskapet fullstendig og muliggjøre høy nøyaktighet i spådommer gjennom kunstig intelligens (AI). I dag vil vi gjennomgå AltSignals (ASI) for å se hvordan det kan hjelpe investorer og tradere.

Tilbyr AltSignals en verdifull investeringsmulighet?

Når du ser på det nåværende forhåndssalget av AltSignals, tilbys kryptovalutaen til $0,015.

AltSignals, som et prosjekt, har som mål å gi en hel evolusjon til handelsplattformer og bruker blokkjedeteknologi, kombinert med maskinlæring for å lage en algoritme som er opplært til å identifisere mønstre i det totale markedet.

Enhver handelsmann på global skala kan finne verdi, nytte og appell i AltSignals-plattformen og det opprinnelige tokenet som brukes til å drive den, ASI.

AltSignals er bygget på toppen av Ethereum-nettverket, som muliggjør rimelige token-kjøp gjennom et sikret blokkjedenettverk.

Per 12. april 2023 er forhåndssalget 48,09 % fullført. Det er sannsynlig at etter at trinn 1 er avsluttet, vil verdien av ASI-tokenet øke. Ved slutten av forhåndssalget kan ASI klatre til $0,4 i verdi. ASI kan nå et nytt all-time high før 2023 konkluderes hvis det opprettholder sin nåværende salgsmomentum.

Kan ASI-kryptovalutaen klatre til $1 innen utgangen av 2024?

Å følge narrativet innen teknologiområdet og kryptovalutaindustrien er et viktig aspekt for å forutsi hvor langt et prosjekt har potensiale til å klatre.

Med den nylige introduksjonen av en rekke applikasjoner for maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) på tvers av Web2-områder, vil konkurrenter i Web3-områdene garantert se mye oppmerksomhet.

Noen av de mest erfarne handelsmennene i bransjen vet dette og tar investeringsbeslutninger basert på bransjens og markedets generelle momentum.

AltSignals er en plattform som har utviklet AcutalizeAI, som i seg selv er en tjeneste som utnytter kraften til AI.

Gitt det faktum at vi ser en økt appell i AI-relaterte produkter og tjenester i både Web2- og Web3-landskap, er det en sjanse for at ASI kan klatre til $1 innen Q4, 2023. Ytelsen vil avhenge av forhåndssalgsmomentum, plattformutnyttelse, og generell appell til kryptovaluta-entusiaster.

Hva er AltSignals?

AltSignals er en leverandør av finansielle tjenester. For øyeblikket tilbyr det brukere tilgang til tjenester som signaler for handel med cryptocurrency futures, varsler for valutahandel, eller til og med markedsanalyse rundt gull, indekser og andre typer eiendeler.

Plattformen har som mål å gjøre det så enkelt som mulig for tradere å få signaler og triggere som vil indikere om de skal kjøpe eller selge eiendeler basert på et forhåndsbestemt sett med kriterier.

Hvordan fungerer AltSignals?

Brukere trenger ikke lenger å gå over, gjennomgå og analysere data manuelt, da AltSignals gjør estimater for dem. Ved å bruke plattformen kan hvem som helst få tilgang til handelssignaler og analyser som utnytter kraften til AI.

Deretter kan de få dataene og bruke dem til Binance Futures, Forex eller TradingView.

Gjennom AltSignals og ActualizeAI kan hvem som helst få data fra den tekniske og fundamentale analysen som konsekvent tilpasser seg de siste markedsforholdene og trendene, uavhengig av momentum.

Kan AltSignals endre bransjen, og i så fall hvordan vil den gjøre det?

Investorer og tradere gjetter konsekvent hvor markedet eller en spesifikk kryptovaluta vil svinge neste gang.

De kan endre arbeidsflyten ved hjelp av maskinlæring ved å ha tilgang til ActualizeAI og lignende verktøy som er en del av AltSignals-økosystemet.

Algoritmen er opplært til å identifisere mønstre i markedsdataene og gi investorer et konkurransefortrinn mot å lage velinformerte handelsmenn.

Er AltSignals en god investering i dag som kan skaleres og øke i verdi

Den generelle verdien og appellen til AltSignals og dets opprinnelige token, ASI, vil avhenge av den bredere markedsbevegelsen, suksessen til forhåndssalget og appellen til kunstig intelligens (AI).

De fleste store selskaper globalt kappløper mot å produsere det beste AI-produktet, og AI-relaterte tjenester endrer det tradisjonelle tekniske landskapet.

AltSignals og ASI-tokenet kan sannsynligvis se et høyt vekstpotensial. Imidlertid er det alltid et visst nivå av risiko involvert med enhver investering, og hver investors appetitt på risiko vil flytte deres beslutning mot å investere i ASI.