AltSignals ser ut til å revolusjonere kryptohandelsindustrien, og den tidlige suksessen til ASI token-forsalget viser hvor mye interesse prosjektet genererer blant investorer.

ASI-tokenet er i andre fase av forhåndssalget, som investorer kan bli med her.

AltSignals investeringsrelaterte nyheter

Det ville ikke være en overraskelse hvis AltSignals token raskt skulle selge seg ut, spesielt med usikkerhet i kryptovalutamarkedet etter at Europaparlamentet stemte for det som potensielt er en industridefinerende kryptolov – Markets in Crypto Act, MiCA.

Som verdens første store kryptolov lover MiCA å tilby beskyttelse til investorer og engasjementsregler for leverandører av kryptoaktiva. Med ny interesse for krypto sannsynligvis vil dukke opp ut av dette, kan prosjekter som hjelper tradere dra nytte av markedet, slik som AltSignals sin algoritmiske handelsplattform, være den neste store investeringsmuligheten.

Å ha et slikt prosjekt drevet av kunstig intelligens bidrar bare til appell. Bortsett fra dette er det mange andre fordeler med å holde ASI som gjør det å kjøpe seg inn i prosjektet på forhåndssalgsstadiet til en avtale som mange investorer kanskje ikke vil gi avkall på.

Hva er AltSignals?

AltSignals er en leverandør av handelssignaler som bruker de nyeste teknologiske innovasjonene for å forenkle handelsprosessen for tradere på alle erfaringsnivåer. Med svært nøyaktige og sanntidssignaler på tvers av aksjer, kryptovalutaer, Forex og CFD-er, gir plattformens innovative AltAlgo-indikator tradere en fordel med både inngangs- og utgangssignaler.

Men teamet ønsker å integrere et AI-drevet lag i handelsalgoritmen, og introdusere fordelene med prediktive signaler til indikatoren. Kalt ActualizeAI, vil den nye plattformen tilføre naturlig språkbehandling og maskinlæring med AI-innganger for å hjelpe til med å overlade handelsopplevelser på neste nivå for brukerne.

Hva tilbyr ActualizeAI og ASI token til tradere?

ActualizeAI er bygget for å revolusjonere utførelse av handel og vinnerrater, med handelsmenn som drar nytte av stadig mer nøyaktige signaler under både bear- og bullish-markeder.

Som nevnt vil ASI-tokenet, som er satt til lansering i andre kvartal 2023, drive ActualizeAI-plattformen. I forkant av lanseringen av live-handelen kan investorer som ønsker å kjøpe tokenet og ønsker å lære mer om prosjektet besøke det offisielle AltSignals-nettstedet.

Men en ting som er bemerkelsesverdig er at det er et klart veikart for AI-laget til denne populære handelsplattformen. Teamet har også fremhevet tokenomics, revisjonsbevis og KYC-aspekter som er nøkkelkomponenter for åpenhet og sikkerhet investorer ser etter i prosjekter.

Når det gjelder hva ASI tilbyr, vil innehavere ikke bare ha garantert tilgang til ActualizeAI, men også nyte andre fordeler i AI Members-klubben. Tokenet vil også gi andre inntjeningsmuligheter for hodlere, med innsats og deltakelse i ActualizeAI-økosystemet gjennom fellesskapsstyring.

Er ASI token et godt kjøp i det nåværende markedet?

Det opprinnelige tokenet i ActualizeAI-økosystemet er ASI. Når det gjelder tokenomics, vil AltSignals ha en fast forsyning på 500 millioner ASI. Forhåndssalget gir investorer en sjanse til å kjøpe fra en pool på 290 000 tokens, eller 58% av det totale tilbudet. Forhåndsarrangementet er delt inn i fire stadier, med prisøkning på hvert nivå.

AltSignals forhåndssalgspris for ASI-tokenet var $0,012 i den første fasen. Etter at tokenet raskt ble utsolgt og samlet inn $480 000 på rekordtid, økte ASI-prisen til $0,015 og forventes å stige ytterligere og nå $0,02274 i prosjektets siste forhåndssalgsfase.

Gitt det gradvise forhåndssalget, når tokenet treffer sekundærmarkedet senere i kvartalet, vil verdien ha økt betydelig. Notering på store børser over hele bransjen, fra og med Uniswap, forventes også å se ASI-prisen eksplodere.

Rally til $0,2 og til og med $0,5 er sannsynlig innen utgangen av 2023 hvis den nye oksesyklusen treffer. Utsiktene for at dette vil skje vil mest sannsynlig også skyldes den enorme etterspørselen etter AI-drevne handelsverktøy.

AltSignals kan allerede skryte av et fellesskap med mer enn 50 000 brukere på sin nåværende AltAlgo-plattform. Å støte på det tallet med en ny kraftig ActualizeAI-plattform gir en realistisk sjanse for større etterspørsel etter ASI.

Hvis du ønsker å kjøpe AltSignals-token i dag, sjekk ut forhåndssalgssiden deres her.