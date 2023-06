Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Chancer, en ny desentralisert bettingplattform som utnytter blokkjeden for å tilby en ny modell for brukere som satser på sportsbegivenheter, skal lansere sitt etterlengtede forhåndssalg.

Arrangementet lar investorer gjøre tidlige grep mot å legge CHANCER-tokenet til investeringsporteføljer. Det lar også prosjektets team samle inn midler for å fullføre utviklingen av den innovative plattformen før den frigis til offentligheten.

CHANCER, den opprinnelige valutaen til bettingplattformen vil gå live tirsdag 23. juni 2023.

Hva er Chancer?

Chancer er et nytt blokkjedebasert bettingselskap som prøver å drive neste generasjons plattform for tippere over hele verden. Plattformen er bygget på Binance Smart Chain, og bruker CHANCER-tokenet til å drive brukernes transaksjoner, med hvem som helst som kan opprette en begivenhet og kringkaste den til andre.

Mens det er flere blokkjedebaserte prediksjons- og bettingselskaper, gir Chancers nye P2P-modell en fordel når det gjelder å gi en måte for selv de mest grunnleggende begivenhetene å bli globale.

Brukere kan lage spill og odds på hva som helst og la andre ta dem ved å satse via smarte kontrakter.

Venner kan satse på lokale spill eller til og med fellesskapsbegivenheter som ellers ikke er tilgjengelige på de tradisjonelle plattformene. Den evnen til å lage et prediktivt marked fra et bredt spekter av arrangementer, det være seg sport, valg, lokale og globale prisutdelinger og til og med finansmarkedsbevegelser, er det som skiller Chancer fra andre blokkjedebaserte leverandører.

For Chancer-brukere, hvis en begivenhet har et sett med utfall, kan brukere ta odds og få et prediktivt marked til å gå live.

CHANCER forhåndssalg – game-changer for spill- og gamblingindustrien?

Betting- og gamblingindustrien er i rask utvikling, med nye trender rundt fremveksten av esportstipping, mobilbruk og blockchain-teknologi. Sistnevnte, kombinert med økt bruk av kryptovaluta for betalinger, er i ferd med å bli et stort løft for industrien.

CHANCERs forhåndssalg som går i luften tirsdag 13. juni 2023, setter sektoren på randen av en stor innovasjonsstart. Ikke bare gir det fordelene med blokkjedesikkerhet, åpenhet og desentralisering, men snur også den tradisjonelle modellen på hodet. Chancers plattform vil ikke være et “hus”, snarere vil det legge til rette for brukere å bli sine egne “hus” og skape en fullstendig desentralisert spillmodell.

I tillegg til at CHANCER-tokenet brukes til å plassere spill, vil det også tillate brukere å delta i nettverksvalidering og styringen av Chancer. Innehavere kan også satse CHANCER-tokens for avkastning.

Du kan lære mer om Chancer og dens unike egenskaper fra whitepaper og på forhåndssalgssiden her.

Hva er forhåndssalgsprisen på CHANCER?

Den totale forsyningen for Chancer vil være 1,5 milliarder CHANCER-tokens, hvorav 65 % er tilgjengelig under forhåndssalget. Chancer planlegger å samle inn 15 millioner dollar over de 12 stadiene av forhåndssalget.

I den første fasen vil investorer ha en sjanse til å kjøpe fra en pool på 100 millioner CHANCER til en pris av $0,010 per token. Verdien vil deretter stige i påfølgende stadier til $0,021 i runde 12.

Investorer som deltar i forhåndssalget har en sjanse til å skaffe CHANCER-tokens til sterkt rabatterte priser. I mellomtiden kan det vise seg å være en god langsiktig investering ettersom etterspørselen etter den nye P2P-modellen som bringer et revolusjonerende system inn i markedet øker.

Hva mer å vite om CHANCER før forhåndssalgslansering

Chancer-veikartet, som du kan se her, inkluderer forhåndssalgsfasen som går live i løpet av de neste 24 timene, en Certik-revisjon og share2earn-konkurranse – alt planlagt for andre kvartal 2023.

I tredje kvartal vil CHANCER gå live på børser inkludert notering på ledende DEX-plattform Uniswap og minst to CEX-plattformer. BETA-lanseringen forventes også å gå live senere i kvartalet. I Q4, 2023, inkluderer Chancers veikart testnett for market making, virtuell betting og fulle validatornoder.

Som fremhevet, lover Chancer å revolusjonere fritid og underholdning, med bettingindustrien klar for en ny modell som kan bringe enda flere mennesker til sektoren. Bruken av blokkjedeteknologi, kombinert med økningen i kunstig intelligens, gir plattformen den fordelen den trenger for å forstyrre plassen.

Dette vil fungere bra for CHANCER-tokenet, hvis verdi kan øke når etterspørselen vokser blant andre positive markedskrefter.

Totalt sett er det tilbudet av et produkt folk ønsker og bruker og i et marked som forventes å vokse mangfoldig som kan gjøre investering i CHANCER til et flott tillegg til enhver portefølje. Finn mer om det kommende forhåndssalget på denne siden.