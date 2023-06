Federal Reserve har omfavnet en av sine mest haukiske toner som er registrert de siste månedene. Nettopp, banken har hevet rentene i alle de siste ti møtene og presset den offisielle kontantrenten til over 5 % for første gang på mer enn et tiår. I tillegg har banken begynt på kvantitativ innstramming (QT), som har sett at den har redusert balansen med milliarder av dollar.

Federal Reserve stopper sine renteøkninger

Den største økonomiske nyheten denne uken vil være det kommende pengepolitiske møtet i Federal Reserve. Økonomer tror at Fed vil bestemme seg for å la renten være uendret ettersom den observerer virkningen av de siste økningene.

Denne avgjørelsen vil komme en dag etter at USA publiserer de siste dataene for konsumprisindeksen (KPI). Økonomer mener at de overordnede KPI-dataene falt beskjedent i mai da energikostnadene trakk seg tilbake. Nettopp forventer de at landets forbrukerinflasjon falt til 4,1 % i mai fra tidligere 4,9 %.

En Fed-pause vil være velkommen til både aksjer og kryptovalutahandlere og investorer. Dette forklarer hvorfor amerikanske aksjeindekser som S&P 500 og Nasdaq 100-indeksen har hoppet til et oksemarked de siste dagene.

Innvirkning på AltSignals

En Fed-pause eller pivot vil sannsynligvis være en god ting for AltSignals og andre kryptovalutaer. For det første er AltSignals et teknologiselskap som søker å endre finansnæringen gjennom kunstig intelligens .

Det er et lønnsomt selskap som har tusenvis av kunder fra hele verden. Disse kundene, som har forlatt oppmuntrende rangeringer, mottar oppdaterte handelssignaler som de deretter inkorporerer i sin dagshandel.

Disse signalene lages ved hjelp av dyptgående teknisk analyse, som inkluderer indikatorer som glidende gjennomsnitt og Relative Strength Index (RSI). Nå, med AI-industrien i blomst, søker utviklerne å forbedre signalene sine ved å bruke teknologien.

Som en del av denne prosessen kjører de et token-salg, som vil gi økonomien som trengs for prosessen. Den første fasen av dette salget søker å samle inn $1.080.000 ved å selge $ASI-tokens. Hvert ASI-token selges for $0,015.

AltSignals har ifølge sin nettside allerede samlet inn over 981 000 dollar fra investorer, noe som tilsvarer omtrent 90,87 % av alle signaler.

Investering i AltSignals

Analytikere mener at kunstig intelligens vil forstyrre alle bransjer. I et intervju forrige uke sa Eric Jackson fra AMJ Capital at han tror at AI er den neste store tingen. Han mener teknologien vil forstyrre finansnæringen, inkludert hedgefond.

I et separat intervju sa Stan Druckenmiller, en av de rikeste menneskene i verden, at AI dominerte hans lange portefølje. Samtidig har AI-aksjer som Nvidia og C3 hoppet med to sifre i år, noe som signaliserer at investorer er optimistiske med tanke på bransjen.

Derfor er det fornuftig å allokere litt penger til AI-prosjekter som AltSignals. På grunn av risikoen som er involvert, anbefales det imidlertid at du investerer en liten del av porteføljen din i disse eiendelene. Med andre ord, på grunn av høyrisiko- og høybelønningsfaktorene, bør du bare allokere midler du er komfortabel med å tape.