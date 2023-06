Blockchain-basert prediktiv markedsskapende plattform Chancer lanserer offisielt sin token $CHANCER forhåndssalg 13. juni. For å få et forsprang i det stadig voksende spillmarkedet, ønsker Chancer å gjøre ting annerledes – slik at peer-to-peer-skaping av spillmarkeder og brukere kan tjene på forskjellige måter.

Chancer og dens unike verdiforslag

“Ditt spill, dine regler, dine odds.” Dette er hovedsloganet som guider Chancer når det går inn i det ukjente vannet til blokkjedebasert betting. Når den er lansert, vil Chancer være verdens første desentraliserte app for prediktive markeder.

Chancers unike verdiforslag ligger i P2P-modellen, som skiller den fra andre spillplattformer. I tradisjonell bettingforstand tilbyr bookmakere et marked for betting og genererer odds fra konkurranser. Publikum er pålagt å spille etter reglene til bookmakerne. Men for Chancer kan brukere opprette sine spillmarkeder for enhver begivenhet, situasjon, konkurranse og mange flere. Du kan satse på at en spiller vil bytte klubb før sesongslutt. Brukere kan også delta i markeder opprettet av andre.

I hovedsak kan du starte et personlig spill på nesten alt, noe som gir større fleksibilitet og inkludering. Det fine er at brukeren kan la venner eller hvem som helst bli med dem på markedet deres og delta i veddemålet. Fordelen med dette er at det gir moro samtidig som man tjener på positive spådommer. Brukere kan også bekrefte sine egne odds og oppløsninger som definerer hvordan innsatsen vil bli vurdert. $CHANCER vil være symbolet for å drive Chancer-plattformen.

Chancer er et sikkert, åpen kildekode og desentralisert lagringsmedium

Chancer er et sikkert blokkjede-økosystem bygget på BSC-kjeden. BSC vil legge til rette for sikre transaksjoner, kombinert med fordelen med lave avgifter for brukerne. Plattformen kjører på en sikker bevis-på-innsats-konsensusmekanisme. Ingen enkeltpersoner kan ta kontroll over nettverket. Funksjonen for sensurmotstand gjør Chancer til et svært sikkert nettverk.

En ekstra sikkerhetsfunksjon til Chancer er dens smarte kontraktsfunksjonalitet. De smarte kontraktene er grundig revidert og testet av CertiK for å takle sårbarheter som kan kompromittere nettverket.

Dessuten er Chancer en åpen kildekode. Alle kan bidra, gjennomgå og foreslå endringer. Funksjonen gjør Chancer samfunnssentrisk. Brukere kan også stemme på styring ved å bruke stemmekreditter på plattformen. Chancer fungerer også som en desentralisert lagringsløsning. Data lagres og aksesseres på en distribuert måte som bygger på plattformens desentraliseringsfokus.

Bør du investere i $CHANCER?

Betting har vært en stor og voksende bransje. Markedsrapporter plasserte global sportsspill, en av de mest populære, til en verdi av 83,65 milliarder dollar i 2022. Bransjen forventes å vokse med 10,3 % fra 2023 til 2030. Med denne trenden er det rimelig å forvente en ny plattform som Chancer å lage en egen nisje.

Å investere i $CHANCER gir investorer en sjanse til å tjene på symbolsk verdistigning ettersom etterspørselen etter blockchain-baserte markedsspådommer vokser.

Det er andre proprietære måter å tjene på, som gevinster fra vellykkede veddemålsresultater, market making og innsats av det opprinnelige tokenet $CHANCER. En Share2Earn-funksjon vil også generere passive inntekter for investorer for å dele Chancer-markedet. Tokenbrukstilfellene og inntektene kan stimulere etterspørselen etter $CHANCER og låse opp likviditet som er nødvendig for å generere eksponentielle prisøkninger.

Hvor stor er $CHANCERs forhåndssalgsmulighet?

For enhver token på forhåndssalg er verdien alltid mindre enn den ville vært etter notering på børser. Dermed kan prosjekter med robuste verdiforslag som Chancer være populære investeringsmuligheter. Slike tokens har gått opp med opptil firesifrede prosentvise priser etter notering på børser. Det betyr at $CHANCER kan stige opptil 10 ganger etter at den er notert på børser som starter i tredje kvartal. Å investere i forhåndssalget betyr å kjøpe lavt for å få sjansen til å være en del av prisøkningene.