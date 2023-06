Analytikere hos Jefferies skilte veier med sin bullish holdning til kasinoaksjer forrige uke og holder seg til sidelinjen på både Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS) og Wynn Resorts, Limited (NASDAQ:WYNN).

Jefferies-analytiker David Katz flytter til sidelinjen i begge navnene, og anbefaler investorer å fortsette å eie aksjer – men ikke øke sin posisjon. Mens analytikeren bemerker at oppsidepotensialet er mer begrenset, er Las Vegas-aksjonær Tim Seymour ubekymret.

Seymour: «godt å være tålmodig»

Seymour Asset Management-gründer og Chief Investment Officer Tim Seymour kommenterte nedgraderingen etter torsdagens “avsluttende ringeklokke”closing bell” på Wall Street. På CNBCs «Fast Money» sa han at han har vært aksjonær i Las Vegas Sands i et år, og at dette er et navn hvor det er «godt å være tålmodig».

Han bemerker at Macau-gjenopprettingen fortsatt er “tidlig”, selskapets eiendom i Singapore “knuser den”. Som sådan er aksjens “verdi fortsatt veldig billig.”

Er kryptokasinoer en ny trussel mot tradisjonelle kasinoer?

Selv om det ikke er nevnt i Jefferies-rapporten, er den potensielle langsiktige motvinden med å eie kasinoaksjer at det møter økende konkurranse fra online-rivaler, både store og små. Nettkasinoer, spesielt kryptokasinoer, fortsetter å dukke opp over hele verden. I mange tilfeller skreddersyr kasinooperatører sine produkter til lokale markeder for å vinne markedsandeler med vekt på personvern og sikkerhet.

For eksempel kan norske spillere som ønsker å beskytte sitt privatliv bruke betalingsmetoder Astropay i Norge for å øke sikkerheten.

Riktignok er ikke Norge en spesielt stor pådriver for gamblingturisme til Las Vegas og Macau. Men det faktum at nettkasinooperatører er i stand til raskt og effektivt å målrette seg mot markeder av alle former og størrelser, betyr at det er et tidsspørsmål før nettkasinoindustrien lykkes med å trenge inn i et marked som er avgjørende for operatører i Vegas og Macau.

En ny forskningsartikkel publisert forrige uke fremhevet også denne potensielle trusselen mot tradisjonelle kasinoer. ResearchAndMarkets.coms siste rapport med tittelen “Online Gambling Market – Global Outlook & Forecast 2023-2028” bemerker at det globale online gamblingmarkedet er modellert for å vokse med en 12,56 % sammensatt årlig vekstrate gjennom 2028.

Rapporten bemerker at aksept av digital og kryptovaluta som valuta for spill er en av mulighetene og trendene som driver veksten i segmentet.