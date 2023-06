Betting har kommet langt, vokst med teknologi og gir brukere bedre og berikede former for å delta i favorittspillene deres og tjene. Men midt i disse endringene har investorens posisjon ikke blitt sterkt vektlagt ettersom de må spille etter bookmakerens regler og odds. Chancer fyller dette gapet ved å gjøre det mulig for investorer å bygge P2P-markeder og sette sine spillregler og odds. Tokenet som for tiden er i forhåndssalg har vært vitne til sterk etterspørsel, og samlet inn over $254K i løpet av en uke.

Veksten av blockchain kasinoer

Copy link to section

Prediktive markeder er blant de raskest voksende. Selv med de økonomiske nedgangene forårsaket av COVID-19 og den økonomiske innstrammingen, strømmet investorer inn milliarder på spill. Grand View Research forventer at det globale sportsbettingmarkedet, et av de mest populære, vil nå mer enn 182,12 milliarder dollar i inntekter i 2030. Markedet ble verdsatt til 83,65 milliarder dollar i 2022.

Til tross for det robuste og voksende markedet, har betting møtt sine rettferdige utfordringer. Bettors har klaget over enorme transaksjonsgebyrer, kontobegrensninger og mangel på fleksibilitet. For å møte disse utfordringene kommer nybegynnere med en blokkjede-tilnærming og genererer raskt entusiasme. Men spillere som vurderer tipping som en investering, blir bedre servert i P2P-plattformer som Chancer. Det forklarer det robuste forhåndssalget ettersom plattformen ønsker å bli med i bettingverdenen og revolusjonere investorenes inntekter.

Hvordan fungerer Chancer?

Copy link to section

Hvis du noen gang har hørt om peer-to-peer-markeder, opererer Chancer i en lignende modell. Det betyr å kunne satse med eller mot jevnaldrende og tjene på det.

Som et øyeblikksbilde er Chancer en blokkjedebasert prediktiv markedsplattform som lanserte sitt forhåndssalg 13. juni 2023. Chancer lar enkeltpersoner lage sine egne spillmarkeder gjennom en sikker desentralisert plattform. Bettors kan lage et P2P-marked på hva som helst. Deretter kan spilleren invitere venner, familier og mennesker over hele verden til å delta i deres P2P-marked. Brukere kan også bli med i P2P-markeder skapt av andre.

For hvert P2P-marked spiller spillere etter sine egne regler, inkludert oddsen og hvordan man kan kreve gevinstene. Det gjør Chancer til en unikt utformet plattform for tippere som ønsker fleksibilitet mens de nyter fordelene med rask utførelse og lave avgifter gjennom blockchain-baserte applikasjoner. Som sådan vil Chancer kjøre på BSC-kjeden for å gi investorer blockchain-preget av P2P-spill.

Investering i CHANCER for 10x avkastning og passiv inntekt

Copy link to section

Chancer er ikke bare en spillplattform. Det er en investeringsmulighet, som omfatter mange måter å tjene penger på. Den første er $CHANCER-tokenet, som er valutaen for å forenkle transaksjoner og stimulere brukere på Chancer-plattformen. Med økende token-abonnement ved forhåndssalg, kan det være en 10x investering ettersom etterspørselen etter P2P-spill øker. Avkastningen kan lett bli truffet i 2024 ettersom hovednettet lanseres i første kvartal.

Ved å bruke $CHANCER-tokenet kan innehaveren også bidra til plattformen og tjene belønninger. Brukere tjener markedsskapende belønninger for å skape Chancer-markedene og for å plassere vellykkede spillresultater. Andre måter å tjene på inkluderer å satse $CHANCER og dele plattformen. For å gjøre plattformen mer lukrativ, er det rabatterte avgifter for å opprette og delta i Chancer-markeder.

Bør du kjøpe $CHANCER i forhåndssalget?

Copy link to section

Forhåndssalg kan være det ideelle øyeblikket for å investere i nylig lanserte tokens, da prisene fortsatt er svært lave. Det lar investorene dra nytte av en tidlig prisøkning og få maksimal avkastning. Som sådan presenterer $CHANCER en tidlig mulighet når prisen er så lite som 0,01 BUSD. Investering i forhåndssalget betyr også tidlig tilgang til plattformen og dens belønninger. Man har utviklet nok kunnskap til å delta og tjene når hovedplattformen lanseres.