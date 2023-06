Chancers forhåndssalg på $400 000 – spot BTC-eufori preger kryptomarkeder

Knappe to uker siden lanseringen av et forhåndssalg for å innlede blockchain-basert betting markedsapplikasjon, har Chancer samlet inn $399 277 fra investorer. Tokenet, som går for $0,01 BUSD, har tiltrukket seg etterspørsel på grunn av den nye forretningsmodellen sentrert om peer-to-peer-spill. Med prisen satt til å øke til $0,011 BUSD i neste forhåndssalgsfase, ser investorer en enorm mulighet til å gå inn tidlig før et potensielt eksplosivt trekk. Men er en investering i $CHANCER verdt det?

Spot Bitcoin ETF øker vanvidd på krypto

Mens Chancers flash forhåndssalg er et bevis på dets lydøkosystem, kan følelsen også komme fra resten av markedet. Bitcoin prøver å bryte over $30.000-barrieren, mens Ethereum finner tilbake til $1.900. De to ledende kryptovalutaene regnes ofte som temposetterne og barometrene for resten av sektoren.

Mer spesifikt reflekterer BTC-pristrender forventninger om at SEC vil gi etter for press og godta en spot Bitcoin ETF. Fidelity er den siste som har uttrykt ønsket om å søke om en plass i Bitcoin ETF, mens BlackRock tidligere tok grepet.

De nåværende BTC-pristrendene er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse, gitt at markedsusikkerheten ennå ikke er avklart. Det tyder imidlertid på at investorer ennå ikke er ferdige med krypto. Spesielt fokuserer de på tokens med potensial til å gjøre store grep i markedet, spesielt de som lanseres nå. $CHANCER kan dra nytte av denne følelsen.

Hvorfor Chancer endrer bettingverdenen

Bare tenk på dette; Hvis du deltar i bettingspill, er du begrenset til hva bookmakeren har gitt, og du må spille etter deres odds og regler. Chancer endrer det. I stedet for å delta i et spillmarked opprettet av bookmakere, kan du opprette ditt eget P2P-marked og satse via det.

Du inviterer deretter andre til ditt spillmarked eller bli med på deres, hvor du kan forutsi og vinne premier. Det spennende med Chancer er at investorer kan satse på nesten alt under solen gjennom en desentralisert plattform.

Er Chancer en gambling- eller investeringsplattform?

Selv om Chancer har innsatselementer, er det ikke en gamblingplattform. Det er en plattform for investorer å engasjere seg i P2P-prediktive markeder og tjene belønninger og passiv inntekt. Muligheten til å lage en rekke live-markeder som stemmer overens med brukerens interesser gjør Chancer til en ideell investeringsplattform.

Bortsett fra innsatsrelaterte inntekter, kan investorer satse $CHANCER for passiv inntekt. Innsatte tokens øker likviditeten på plattformen, og lar investorer gå inn og ut av handelsposisjoner.

Det er markedsskapende belønninger for å skape Chancer-markeder, noe som motiverer investorer til å fortsette å bygge plattformen. Investorer tjener også ved å dele Chancer med andre gjennom en Share2Earn-funksjon.

Er Chancer innstilt på en prisøkning på 1000 % i 2023?

Spill er en enorm bransje, med den økende teknologien som tar den til nye nivåer. Chancer går inn i sektoren, men gjør det annerledes enn sine rivaler. Som sådan er potensialet for plattformen og dens opprinnelige token enorm.

En 1000 % for 2023 kan være mer ambisiøs, selv om den kan bli rammet avhengig av etterspørsel etter notering på Uniswap i 3. kvartal. En dobbel prisøkning vil være en realistisk spådom for 2023. Det er imidlertid ingen grense for $CHANCER fremover da tokens lett har steget med lignende marginer. Som sådan er en 10x prisøkning realistisk i 2024.

Er det riktig tidspunkt å investere i $CHANCER

$CHANCER er i sitt første forhåndssalgsstadium når prisen er på det laveste. Dette betyr at kjøp nå kan være den beste sjansen til å ta potensielle prisstigninger før de neste fasene av forhåndssalget eller tokennoteringen på børser.