Mens kryptomarkedene reagerer på bredere frykt for renteøkninger og industrirelatert regulatorisk motvind med et fall, er sentimentet fortsatt stort sett positivt etter denne ukens kommentarer fra Larry Fink, administrerende direktør i BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

I mellomtiden ser Chancer på $1 million-merket i sitt forhåndssalg da kryptoprosjektet tar sikte på å forstyrre de prediktive markedene. Prosjektet er halvveis mot det målet bare noen uker etter lanseringen av $CHANCER token-salget.

BlackRock fremstår som en stor bullish katalysator

Copy link to section

Etter at BlackRock rørte markedene med sin nylige søknad om en spot Bitcoin ETF, bidro selskapets administrerende direktør til den økende bullish impulsen ved å betegne Bitcoin som en internasjonal eiendel og digital dollar.

Finks bemerkninger er sannsynligvis hengt rundt $9 billioner forvalterens press for å bringe første spot Bitcoin ETF i USA til markedet. De kom spesielt etter at Nasdaq refilet Wall Street-behemoths ETF-forslag, og kalte Coinbase som kryptobørsen som de har markedsovervåkingsdelingsavtale med. [ Les mer ].

Under intervjuet med Fox Business mente Fink at investorer kunne se på Bitcoin som en inflasjonssikring. Han mener også at ytterligere digitalisering av gull gjennom Bitcoin var bra for markedet, med krypto som sannsynligvis vil revolusjonere det globale finanssystemet.

Implikasjoner for sjanser?

Copy link to section

Observatører sier at BlackRock og andre store finansielle selskaper som ønsker å være tilstede i krypto kan stimulere institusjonelle penger inn i sektoren. Med millioner av kunder og en global tilstedeværelse, blir firmaenes pro-krypto-holdning og mulige suksess med en spot-ETF fremhevet som faktorer som kan drive det neste oksemarkedet.

Men viktigst av alt er det realiseringen av kraften og fordelene med blokkjede og kryptovaluta i formingen av fremtiden for finans og investering. Ettersom blokkjeden forstyrrer ulike bransjer, kommer nytten av de underliggende eiendelene frem – og tilbyr mye mer til innehavere midt i adopsjon.

Chancer er klar for denne typen bane gitt den forventede forstyrrelsen av spillindustrien. Og med oksesyklusen sannsynligvis i de tidlige stadiene, kan $CHANCER-forsalget tilby en flott mulighet til investorer som kjøper tokenet til den nåværende lave prisen på bare $0,01 per token.

Hva er Chancer?

Copy link to section

Chancer er en blockchain-basert prediktiv markedsplattform under utvikling. Prosjektet skisserer en ny desentralisert bettingmodell satt til å revolusjonere bransjen via en peer-to-peer (P2P) app som endrer spill.

Plattformens salgsargument er bruken av blokkjedeteknologi for å gi brukere kontroll over spillmarkedene deres. Det fjerner den kraften fra sentraliserte bookmakere, noe som betyr at brukere ikke møter begrensningene som ødelegger tradisjonelle spillplattformer.

En bruker på Chancer er sitt eget “hus”, som setter reglene for å spille etter og markedene for å delta i – som kan være hva som helst forutsatt at det er et klart resultat for en innsats. Det kan være global sport eller den lokale baseballligaen, eller valg, lokale klubbaktiviteter og så videre.

$CHANCER-tokenet vil drive plattformen og vil kjøre på Binance Smart Chain. Det totale tilbudet er 1 500 000 000, med 65 % av dette tilgjengelig under forhåndssalget.

Bortsett fra å gi innehavere tilgang til økosystemet, vil tokenet tilby flere veier der innehavere kan dra nytte av nytten. Dette inkluderer en sjanse til å dele sine spådommer med det globale fellesskapet og øke potensielle gevinster og innsats for å tjene belønninger ettersom de hjelper til med å sikre ekte desentralisering for den nettbaserte sosiale bettingplattformen.

Lær mer om Chancer her.

Er forhåndssalget et godt tidspunkt å investere i $CHANCER?

Copy link to section

Forhåndssalg gir investorer muligheten til å kjøpe seg inn i et kommende, men lovende prosjekt. Priser under forhåndssalget er vanligvis svært nedsatte, noe som betyr at investorer får dem til nivåer som sannsynligvis er 10 ganger eller mer lavere enn når tokenet treffer børsene.

Chancers forhåndssalg, som er bare noen uker tilbake, opplever stor interesse fra investorer på grunn av dette. Omtrent 59,3 millioner $ CHANCER har blitt solgt, og samlet inn over $593k. Som tidligere nevnt er tokenet for øyeblikket priset til $0,01. Imidlertid er verdien anslått å øke gjennom de 12 stadiene av forhåndssalget og vil nå $0,021. Målet er å samle inn 15 millioner dollar.

Vil du kjøpe $CHANCER? Finn ut hvordan og mer på forhåndssalgssiden deres.