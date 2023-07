Muligheten til å satse mot andre på nesten alle hendelser er uhørt i prediktive markeder. Chancer gjør det imidlertid mulig, og investorer er begeistret. I løpet av den måneden Chancer har hatt sitt forhåndssalg tilgjengelig, har prosjektet samlet inn $794.045 i første fase. Det raske salget i Chancer skjer samtidig som gullinvestorer viser økt interesse for kryptovalutaer.

Gullinvestorer etterspør kryptovalutaer

BlackRock-sjef Larry Fink merker en økende interesse for kryptovaluta blant gullinvestorer. Ifølge Fink har antallet gullinvestorer som spør om kryptovalutaens rolle økt.

Fink påpeker at den nylige svekkelsen av dollaren, sammenlignet med dens verdi de siste fem årene, krever et internasjonalt kryptoprodukt. Børshandlede fond (ETF-er) blir betraktet som et middel til å oppfylle denne rollen og imøtekomme den økende interessen blant investorer.

Synspunktene til Fink er svært innflytelsesrike, gitt at BlackRock er verdens største kapitalforvaltningsselskap. Dette kapitalforvaltningsselskapet, med en verdi på 8,5 billioner dollar, har nylig søkt om å etablere en spot Bitcoin ETF i samsvar med investorenes etterspørsel.

Den økte interessen for kryptovaluta viser hvordan denne nye formen for eiendeler revolusjonerer tradisjonelle markeder. Evnen til å gjøre innsatser på blokkjeden og gi investorer nye måter å generere inntekter på, kan endre landskapet i sektoren og komme prosjekter som Chancer til gode.

Ideen bak Chancer

Chancer er drevet av visjonen om å gi investorer fleksibilitet i spill ved å unngå avhengighet av bookmakernes odds, markeder og regler. Tenk deg å kunne satse på hva som helst du ønsker: en venn som vinner i lotteriet, kandidat X som vinner et valg, eller til og med noe så sannsynlig som regn på julaften. Chancer gjør det mulig å satse på slike begivenheter.

På Chancer kan brukerne skape sine egne spillmarkeder ved å bruke et desentralisert økosystem som fokuserer på begivenhetene de ønsker å satse på. De har full kontroll over reglene og oddsen, og kan selv bestemme hvordan de vil motta gevinstene. Som en peer-to-peer-prediktiv applikasjon kan investorer invitere venner til å bli med på deres spillmarkeder eller delta i de som er opprettet av andre.

Ved å være en P2P-plattform gir Chancer investorene større fleksibilitet i spill, utvider spekteret av hva de kan satse på og introduserer nye måter å tjene penger på. Derfor er Chancer en forstyrrende kraft for tradisjonelle aktører innen spillmarkedet.

Hva er Chancers investeringsmodell?

Chancer er mer enn bare en spillplattform. Den gir brukerne muligheten til å styrke seg selv og motiverer dem til å kontinuerlig utvide plattformen. I tillegg til inntektene fra vellykkede spillresultater, får brukerne også fordeler av å opprette og delta i Chancer-markeder. De får reduserte gebyrer for markedene de oppretter eller slutter seg til.

Chancer gir også en unik mulighet til å tjene passiv inntekt. Tokens kan satses, noe som gir brukerne en mulighet til å generere avkastning. I tillegg genereres inntekter gjennom Share2Earn-funksjonen, som fokuserer på å gjøre plattformen kjent og populær blant flere brukere. Dette bidrar til å skape et økosystem der både brukerne og plattformen drar nytte av hverandre og oppnår økonomisk vekst.

Chancers veikart

Chancer har et ambisiøst veikart som strekker seg fra forhåndssalget til det tidspunktet plattformen blir fullt operativ. Etter forhåndssalget er neste trinn token-noteringen på Uniswap i tredje kvartal 2023. I dette kvartalet forventes også minst to oppføringer på plattformen, og betaplattformen vil bli lansert.

I fjerde kvartal starter produktutviklingen for fullt. Testnettet vil bli satt opp, og virtuelle spill vil bli introdusert på plattformen. I tillegg vil tokenet bli notert på flere børser, noe som øker tilgjengeligheten og eksponeringen for investorer.

Første kvartal 2024 markerer starten på hovednettet, hvor plattformen vil være fullt operativ. Det vil også gjennomføres revisjoner for å verifisere desentraliseringen av Chancer. En annen spennende utvikling i denne perioden er integrasjonen med Filecoin, som vil forbedre datalagringen på plattformen.

Dette veikartet viser Chancers kontinuerlige fremgang og engasjement for å levere en robust og desentralisert spillplattform til brukerne. Gjennom disse planlagte milepælene vil Chancer skape et innovativt og pålitelig økosystem for spill og muligheter for investorer over hele verden.

Chancer prisprognose

Basert på det estimerte veikartet kan verdien til Chancer begynne å stige i tredje kvartal. Det er imidlertid i 2024 vi kan forvente mer varige gevinster når hovednettet lanseres og plattformen blir tilgjengelig for flere investorer.

Med en forventet prisøkning i hundre- eller tusentalls prosenter, er det sannsynlig at prisen vil nå $0,1 i 2024. Denne økningen er basert på den økende interessen for spill, og blockchain-aspektet gir Chancer en fordel i markedet.