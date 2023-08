Er Shiba Memu den neste meme-krypten som eksploderer i 2023?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Shiba Memu (SHMU), et AI-ledet meme-token markedsført som et showoff, som lager sin egen nisje. Meme-tokenet kommer når etterspørselen etter AI er høy og økende. Men hvem forbinder ikke med den gamle historien om meme-kryptovalutaer? Dette er tokens som kan stige opptil 50 ganger på dager. Ved å kombinere AI og blockchain, har SHMU som mål å gjenskape meme-historien. Men i motsetning til forgjengerne, har Shiba Memu flere muligheter. Det kan mer enn mennesker kan. Kanskje det forklarer det hurtigselgende forhåndssalget, som har samlet inn 1,28 millioner dollar så langt.

Hvordan er Shiba Memu unik?

Shiba Memu er et kryptotoken som benytter AI og blockchain for å skape et selvforsynt markedsføringskraftverk. Som sådan kan Shiba Memu skrive sin egen PR og markedsføre seg selv på nettet. Med en AI-evne forventes Shiba Memu å utføre mer arbeid enn 100 markedsføringsbyråer til sammen. Hvordan er dette mulig?

Vi kjenner allerede kraften til AI. Den kan lese, forutsi og bidra til å forstå komplekse fenomener. Tenk på dette: Når du sover, blir trøtt eller forsvinner fra jobb, fungerer AI. Den blir ikke sliten. Shiba Memu kan jobbe mens resten sover, 24/7.

I fremtiden kan Shiba Memu bli mer intelligent og kraftig ettersom den lærer hver gang. Den kan gjennomsøke nettet etter de beste ideene innen markedsføring, kuratere dem og bruke dem for å forbedre strategiene sine.

Er Shiba Memu en god investering?

Meme-kryptovalutaer er noen av de mest populære på grunn av deres evne til å stige med supernormale nivåer. Meme-investorer høster stort på disse eksponentielle prisøkningene.

I år er de fleste tradisjonelle meme-tokens som Dogecoin og Shiba Inu dempet i et bjørnemarked. Som et resultat har investorer henvendt seg til nye aktører med betydelig potensial. Det har fungert.

Tokens som PEPE, som debuterte senere i år, steg med tusensifrede prosenter. Tidlige investorer har høstet stort når disse prismomentene begynner eller fortsetter.

Shiba Memu er en betydelig mulighetstegn, gitt dens unike AI-vinkel. Dermed er potensialet nå og i fremtiden robust. Denne investeringsoppgaven vurderer tokenet som ideelt for investorer som ser på meme-kryptovalutaer med et nytt bruksområde.

En bekymring for meme-investeringer er eiendelenes manglende evne til å opprettholde gevinster siden de er drevet av hype. Shiba Memu trenger ikke hype for å nå målet sitt. Den kan gjøre dette uavhengig og utforske flere brukstilfeller ved hjelp av AI. Dette betyr at verdien kan være bærekraftig på lang sikt.

Men også, å investere i krypto trenger ikke å være kjedelig. Shiba Memu-brukere kan samhandle med robot-AI, stille den spørsmål og få oppdateringer om hva som er populært, trending eller nytt. Etter hvert som prosjektet vokser, drar brukeren også nytte av informasjonstilgang. Dette er avgjørende for å forstå verden av blockchain, krypto og AI.

Vil Shiba Memu eksplodere i 2023, 2024?

Shiba Memus forhåndssalg vil skje om bare åtte uker. Etter 8 uker starter prosjektutviklingen.

Shiba Memu vil imidlertid begynne å notere seg på sentraliserte børser i tredje kvartal 2024. Det kan forventes store prisbevegelser derfra. Fra historien om prisbevegelser til meme-tokens kan det forventes en økning på 10x og opp til 50x.

Bør du kjøpe Shiba Memu denne uken?

For Shiba Memu-elskere er det bedre å kjøpe i dag enn i morgen. Tokenets pris øker hver dag kl. 18.00 GMT. Så for hver dag som går, betaler investorer en høyere pris for å få tokens i forhåndssalg.

Tokenet vil være verdsatt til $0,0244 når forhåndssalget avsluttes. Dette vil være det dobbelte av prisen på $0,011125 når forhåndssalget starter. Å kjøpe nå er en unik mulighet til å skaffe seg tokenet før verdien stiger.