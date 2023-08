CHANCER-prisprognose når krypto blir bullish

Kryptomarkedet var opp 1,3 % torsdag morgen for å gjenspeile gevinster sett på Wall Street blant stadig mer positive spill fra markedsdeltakere. Momentum ser ut til å ha falt inn i Chancer ($CHANCER) forhåndssalget, som er klar til å nå $1,7 millioner.

Kryptopriser speiler Wall Street, Bitcoin tester $26,5k

Onsdag så en stor suksessrapport fra Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), med reaksjoner i etter-timers handel som slynget aksjene til halvlederbehemothen høyere. Forventning rundt Wall Street hadde sett at S&P 500 og Nasdaq lukket mer enn 1 % høyere.

Kryptomarkedet viste også små oppganger, med Bitcoin som steg til over $26 500 i tidlig morgenhandel på torsdag. Handling fra BTC-okser ble også replikert over altcoin-markedet da Ether-prisene steg til nær $1700. Solana ledet de 10 beste myntene med over 4,5 % gevinst på 24 timer etter at Solana Pay annonserte integrasjon med Shopify.

I mellomtiden byr Chancer på å nå inn 1,7 millioner dollar, da forhåndssalgsprisen ser ut til å hoppe med 9 %.

Chancers bud på å revolusjonere en bransje

Chancer er en ny desentralisert bettingplattform som er klar til å lanseres i første kvartal 2024, og introduserer en gamechanger til betting- og gamblingindustrien.

Som fremhevet i sin Whitepaper, er Chancer ute etter å utnytte fordelene med blokkjedeteknologi for å tilby spillere et desentralisert sosialt bettingnettverk uten begrensningene til sentraliserte bookmakere. Brukere av den nye peer-to-peer-spillplattformen vil kunne opprette, dele og tjene på sine egne tilpassede spill.

Økosystemet vil bli drevet av $CHANCER-tokenet, hvis verktøy vil inkludere et belønningssystem og innsats for mer passiv inntekt for innehavere. Mange investorer ser på muligheten til å kjøpe $CHANCER til lave priser i påvente av dens sannsynlige trekkraft.

Forhåndssalget, tilgjengelig her, har dermed sett stor interesse foran tokens lansering på både desentraliserte og sentraliserte børser.

Vil $CHANCER nå $1 i 2024?

Prediksjonsmarkedet forventes å vokse raskt i løpet av de neste årene. Anslag viser at det globale sportsbettingmarkedet vokser fra $83 milliarder til over $167 milliarder innen 2030. Chancer vil sannsynligvis stå for en stor del av denne markedsstørrelsen gitt den potensielle adopsjonskurven for dens revolusjonerende blokkjedebaserte tippeplattform.

Dette kan bety etterspørsel og mulig prisoppdrift for $CHANCER. Som nevnt tidligere, er tokens pris klar til å hoppe fra $0,011 i den nåværende forhåndssalgsfasen til $0,012 og til slutt til $0,021. Hvis makroforholdene stemmer overens med et oksemarked, kan prismålene i 2024 inkludere $1.

Imidlertid er det godt å merke seg uforutsigbarheten til markeder, spesielt den gryende kryptoindustrien.

Hva vil sannsynligvis øke prisen på $CHANCER?

En optimistisk stemning på tvers av risikoaktivamarkedene har sett økte innsatser for en bullish flip for Bitcoin og andre kryptovalutaer. Ifølge analytikere hos Pantera Capital er det flere potensielle positive katalysatorer for BTC-prisen.

Det inkluderer referansekryptens neste halvering forventet 20. april 2024, regulatorisk klarhet og potensiell gevinst for Ripple og den bredere kryptoindustrien.

I sitt ” En **positiv** svart svane “-stykke publisert på onsdag, uttaler Pantera at en gjentakelse av historisk ytelse for Bitcoin sett før og etter blokkbelønningens halvering kan se at prisene når $35k før halvering før de skyter til $148 k midt etter halveringspress på kjøpssiden.

Godkjenning av BlackRocks spot-ETF og en mulig seier for XRP mot SEC kan øke oppsiden, ikke bare for Bitcoin, men på tvers av kryptomarkedet. BTC som rykker til et nytt all-time high og det bredere digitale aktivamarkedet som river høyere kan være det perfekte oppsettet for $CHANCER i andre halvdel av 2024.