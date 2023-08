Shiba Memu forhåndssalg snart ferdig- Shibarium hjelper Shiba Inu å nå nye milepæler

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Meme-tokens-konkurransen har så vidt begynt. Investorer har en dag og timer til å kjøpe Shiba Memu (SHMU) tokens. Etter dette vil meme-rommet ha en ny utfordrer med en ny AI-vinkel, SHMU. Det kommer selv når lanseringen av Shibarium ser økt aktivitet for rivalen Shiba Inu. SHMU-forhåndssalget, som ble lansert for omtrent to måneder siden, har samlet inn 2,38 millioner dollar. Investorer kan kjøpe token før forhåndssalget avsluttes på selskapets nettside.

Shibarium øker transaksjonsaktiviteten for Shiba Inu

I lang tid har Shibarium-broen vært en drøm. Layer-2 blockchain for Shiba Inu har blitt hyllet som en potensiell gamechanger. Shibarium introduserer nye brukstilfeller for Shiba Inu og økosystem-tokens. Metaverse-, DeFi- og web 3.0-spilling er noen forventede brukstilfeller. Shibarium vil også øke skalerbarheten til Shiba Inu ved å senke gassavgifter og kostbare transaksjoner. Disse avgiftene påløper på det primære Layer-1, Ethereum.

Drømmen om et robust og verdifullt Shiba Inu-økosystem er i gang. Broen ble fullt funksjonell mandag etter innledende hikke etter at den ble lansert 16. august.

Spenningen rundt et funksjonelt Shibarium er nå tydelig. Shibarium har registrert over 599 000 transaksjoner, med en gjennomsnittlig blokkeringstid på 5 sekunder. De totale lommebokadressene er mer enn 431 700 og er økende.

Analytikere tror med lanseringen av Shibarium, Shiba Inu er klar for massiv vekst. Dette kan se verdien av meme-kryptovalutaen og økosystem-tokens skyte i været. I mellomtiden ser Shiba Memu på en plass i dette memerommet, med et raskt pågående forhåndssalg som viser etterspørsel.

Hvorfor Shiba Memu?

Investorer har abonnert på Shiba Memu på grunn av bruken av det innen kunstig intelligens. Som du kanskje vet, har AI nesten blitt et buzzword i år. Kombinert med den virale meme-etiketten, får AI investorer til å ønske å ha et stykke Shiba Memu når forhåndssalget avsluttes.

I hovedsak vil Shiba Memu være et selvmarkedsføringsprosjekt. AI kan lese, tolke og forbedre markedsføringsideer for å markedsføre seg selv. Den gjør dette uten å stole på menneskelig inngripen, noe som gjør prosjektet bærekraftig og en i sitt slag. I fremtiden ønsker Shiba Memu å bli et kraftig markedsføringskraftverk.

Mer så har investorer søkt nye måter å uttrykke seg på gjennom blockchain og krypto. Shiba Memu har et AI-dashbord der brukere kan samhandle med roboten. Brukere kan stille spørsmål, gi ideer og lære om det siste innen kreativ annonsering.

Med de ovennevnte applikasjonene er Shiba Memu ikke bare et meme-prosjekt, men har en reell brukssak. Dette kan gi tokenet et forsprang til rivaliserende jevnaldrende som Shiba Inu.

Shiba Memu forhåndssalg og symbolverdi øker

Shiba Memu forhåndssalget har bare en dag og noen timer igjen. Et unikt aspekt ved forhåndssalget er at tokenet øker daglig kl. 18.00 GMT. For eksempel startet forhåndssalget på bare $0,011125 SHMU-verdi. Den nåværende verdien av SHMU er $0,024175, med forhåndssalget ender på en pris på $0,0244.

Den konsekvente økningen i verdi er beslektet med meme-token-bevegelse. Det gir investorer en følelse av symbolet foran potensielle prisøkninger når det er notert på børser. Tidlige investorer vil også kreve tokens med høyere verdi når forhåndssalget stenger.

Bør du investere i Shiba Memu nå?

Shiba Memu er i gang med en nedtelling til slutten av forhåndssalget. Investorer har en siste sjanse til å investere før forhåndssalget avsluttes, og tokenet forbereder en notering.

Fra historien registrerer de fleste meme-kryptovaluta rekordbevegelser etter notering. Verdien av Shiba Memu kan få disse trendene til å øke kraftig etter børsnoteringen. Derfor er det bedre å investere i å kjøpe SHMU på forhåndssalg.

