AI-sentrisk Shiba Memu skinner foran “Uptober”: Er den et kjøp?

Med en uke igjen til september, er Bitcoin opp 2,49 %. Hvis prisene forblir i det nåværende området uten en betydelig nedgang, vil sannsynligvis kryptovalutaen avslutte september høyere og markere bare tredje gang at det ledende digitale aktivet, og dermed markedet, har registrert et grønt lys under måneden i løpet av de siste 10 årene.

Optimismen vil sannsynligvis øke, og for investorer kan noen få nye prosjekter tilby en mulighet til å komme tidlig inn. Shiba Memu, som for tiden er i forhåndssalg, kan være en slik kryptoperle.

Uptober ‘historisk’ bra for krypto

Copy link to section

I alle månedene der “rektember” innfridde sitt rykte med negativ avkastning, så vi en betydelig opptur de neste 30 dagene. Dette skjedde i løpet av de seks årene frem til 2022, med unntak av 2018 da prisene falt med 5,58 % i september og 3,83 % i oktober.

Oktober, historisk positiv og kalt “Uptober” over hele kryptomarkedet, har sett høyere månedlig avkastning ved alle unntatt to anledninger – oktober 2014 og 2018. I fjor, som Coinglass-data viser, falt prisene 3,12 % i september før de steg 5,56 % neste gang. måned.

Save

Save Bitcoin monthly chart showing price performance in September. Source: TradingView

Selv om historisk ytelse ikke indikerer fremtidige resultater, har analytikere satt inn potensielle katalysatorer som kan se at kryptomarkedet snur seg høyere. Disse inkluderer fortsatt mainstream-adopsjon på tvers av Wall Street og de potensielt eksplosive nyhetene om en førsteplass-ETF for det amerikanske markedet.

Shiba Memu: en unik AI-sentrisk tilnærming til meme-mynter

Copy link to section

Riktignok er Shiba Memu et meme-myntprosjekt. Imidlertid, i motsetning til konkurrentene, har Shiba Memu integrert blokkjedeteknologi og kunstig intelligens for å skape et unikt prosjekt.

I stedet for å stole på eldre menneskedrevne strategier for å få gjennomslag, vil dette AI-geniet implementere naturlig språkbehandling, prediktiv analyse og video-/bildegjenkjenning for å lage et nytt AI-dashbord. Dette lar Shiba Memu slippe løs kraften sin via målrettede pressemeldinger, sosiale mediekampanjer og direkte brukerengasjement over internett. Det robotatiske dashbordet vil også ta tilbakemeldinger og belønne SHMU-innehavere for forslagene.

En selvforsynt markedsføringsmaskin kan se en 24/7 vekstbane for prosjektet, med adopsjon til fordel for tokeninnehavere midt i ny etterspørsel. Native token SHMUs forhåndssalg har så langt samlet inn over $3,1 millioner.

Besøk Shiba Memus nettside for mer om hvordan prosjektet fungerer.

Hva er prisen til Shiba Memu i dag?

Copy link to section

Prosjektets tidligste investorer har sett prisen på SHMU stige hver 24. time fra $0,011125 til en innledende sluttfase på $0,0244 på 60 dager. Men med høy etterspørsel og investorer som er ivrige etter å ta tidlige posisjoner via forhåndssalget, utvidet teamet forhåndssalget, med prisene som hoppet til $0,029125 i dag.

Med daglige prisøkninger låst, vil SHMUs forhåndssalgspris stige til $0,0370. Det betyr at kjøp på nåværende nivå kan føre til at investorer låser inn 100 % gevinster når tokenene treffer kryptobørser. Bortsett fra det kan kjøp nå fungere veldig bra for investorer som ser på en langsiktig investeringsmulighet – hodleren.

Er dette et godt tidspunkt å kjøpe SHMU?

Copy link to section

Selv om kortsiktige gevinster som ligner på det som ble opplevd med slike som Pepe (PEPE) tidligere i år er sannsynlige, er det den langsiktige innsatsen på Shiba Memus AI-teknologi som kan være stor for SHMU-innehavere. Veikartet skisserer hva som kan bli en bumper 2024: lanseringen av AI-markedsføringsdashbordet, utvidelse og partnerskap og SHMU-token som går live på store kryptobørser.

Denne utviklingen kan passe perfekt sammen med det forventede oksemarkedet i 2024, katalysert av fullverdig kryptoadopsjon midt i Bitcoins halvering.

For Shiba Memu kan en sterk inntreden i markedet med ytterligere trekkraft for kunstig intelligens være ytterligere triggere for ny fart i forhåndssalget. Dette er fordi SHMU-token-salget er planlagt å løpe til slutten av oktober – med prisen som sannsynligvis vil øke når tokens kommer på markedet.

Hvis du er interessert i Shiba Memu, bli med på forhåndssalget her.

Save