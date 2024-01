Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) har bestemt seg for å kjøpe Isovalent – et nettverks- og sikkerhetsselskap basert i Cupertino, California. Aksjene er litt i rødt i skrivende stund.

Hva er det for Cisco Systems?

Teknologien forventer at dette oppkjøpet vil bidra til å forbedre sine evner innen sikker nettverksbygging.

Finansielle detaljer om avtalen som den er overbevist om vil avsluttes i tredje kvartal 2024 er fortsatt ukjent. Jeetu Patel – konserndirektør for Cisco Systems sa i en pressemelding i dag:

Cisco vil bygge på åpen kildekode-kraften til Cilium for å skape en virkelig unik multi-sky-sikkerhet og nettverkskapasitet for å hjelpe kunder med å forenkle og akselerere sine digitale transformasjonsreiser.

I november utstedte det Nasdaq-noterte firmaet svak guiding for hele regnskapsåret. Cisco toppet imidlertid Street-estimatene i sitt regnskapsmessige Q1.

Cisco kjøpte nylig også Splunk

Isovalent-oppkjøpet vil “bygge på Cisco Security Cloud-visjonen”. Nettverks- og verdipapirfirmaet vil fortsette å tilby produktene sine under den nye eieren, ifølge pressemeldingen torsdag.

Cisco Systems Inc bekreftet også i dag at de vil legge til ansatte i det privateide selskapet til Security Business Group når transaksjonen er fullført.

Nyheten kommer måneder etter at tech-titanen sa at de vil kjøpe Splunk Inc for rundt 28 milliarder dollar for å utvide fotavtrykket innen cybersikkerhet, slik Invezz rapporterte her.

Wall Street har for tiden en konsensus “hold”-rating på aksjer i Cisco Systems som for øyeblikket er ned mer enn 15 % sammenlignet med det høyeste hittil i år i begynnelsen av september.