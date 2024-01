Solanas siste prisøkning kan føre til at noen investorer tar fortjeneste eller roterer gevinster til andre posisjoner. BitMEX-grunnlegger Arthur Hayes sier at han gjorde nettopp det, og solgte sin SOL for å kjøpe mer Ethereum (ETH).

Midt i disse utsiktene, kan noe av fortjenesten over hele markedet brukes til å kjøpe et nytt token som Memeinator (MMTR)?

BitMEX-grunnlegger spår Ethereum til $5k

BitMEX-grunnlegger Arthur Hayes har postet på sin X-konto på sosiale medier at han solgte sine Solana (SOL)-beholdninger og brukte inntektene til å kjøpe mer Ethereum (ETH).

Hayes trekk kommer da Solana steg til toppene på $99 22. desember, og passerte både XRP og BNB i markedsverdi til fjerde plassering. Åpen interesse for kryptovalutaen har nådd 1,25 milliarder. I løpet av de siste ukene har Hayes postet om at SOL går til $100. Tokenets pris har økt med mer enn 70 % den siste måneden.

Men mens SOL har klart bedre enn ETH i 2023, er utsiktene til kryptogründeren og bransjepersonligheten positivt på Ethereum.

I følge den tidligere BitMEX-sjefen, kan verdens nest største kryptovaluta-aktiva etter markedsverdi øke til $5000. Spesielt steg ETH til en all-time high over $4800 under det siste oksemarkedet.

Arthur Hayes er lang krypto

Bortsett fra hans bullish syn på ETH, har Hayes hevdet at krypto er her for å bli, og at det kanskje ikke er noe bedre tidspunkt å være “lang krypto.” Han har også veid på Bitcoin ETFs siste debatt – spørsmålet om enten kontanter eller naturalier.

Ifølge ham, mens “in natura” kreasjoner og innløsninger er “enklere og renere for fondet”, gir kontanter mer kraft. Men dette kan se at «bare politisk tilknyttede meglere og børser» i USA brukes som motparter, bemerker han.

«Det vil være interessant å se hvordan markedsmikrostrukturen endres, hvis i det hele tatt. Vil prisoppdagelsen bevege seg fra øst til vest? Vil det viktigste tidspunktet å handle på være man-fre kl. 16.00 EDT når opprettelses-/innløsningsvinduet lukkes?” stilte han.

Hayes tror imidlertid at dette scenariet kan presentere en rekke arbitrasjemuligheter for investorer som kan dra nytte av både USA-baserte og ikke-amerikanske kryptobørser.

Er dette et godt tidspunkt å kjøpe Memeinator?

Mens markedet ser et rally i oksemarkedet, med slike som Bitcoin, Ethereum og Solana som sannsynligvis vil eksplodere i verdi, vet investormiljøet også om potensialet for svimlende avkastning fra relativt ukjente edelstener.

Markedsanalytikere har pekt på L2-tokens, AI og spill som noen av de store trendene å se. Meme-myntverdenen tiltrekker seg også enorm oppmerksomhet, spesielt etter de overdimensjonerte forestillingene spilt inn av Solana-baserte Bonk (BONK).

Memeinator (MMTR), en ny AI-relatert meme-mynt i forhåndssalg, fremstår likevel som en potensiell utfordrer. I følge hvitboken vil Memeinator tilby reell nytte til fellesskapet. Den inkluderer en spillplattform, NFT-er og staking – funksjoner som skiller prosjektet fra hverandre, så vel som mot svake meme-tokens som ikke tilbyr annet enn hype-basert spekulasjon.

Ved å forbigå disse verdiløse meme-myntene, har Memeinator som mål å nå 1 milliard dollar i markedsverdi. Foreløpig er det bare Bonk, Shiba Inu og Dogecoin som er mememynter med en markedsverdi på over 1 milliard dollar.

Memeinator forhåndssalg nærmer seg 2,4 millioner dollar

Memeinators forhåndssalg var opprinnelig på 29 stadier, men ble redusert til 20 etter forslag fra fellesskapet og feed. Siden reduksjonen tidligere denne måneden har salget av MMTR-tokener akselerert.

Per 22. desember har prosjektet samlet inn nesten 2,4 millioner dollar, og trinn 9 gir deltakere i forhåndssalg en sjanse til å kjøpe MMTR for 0,0157 dollar. Det er et juletilbud på 10 % bonus for investorer som kjøper 5000 dollar eller mer av tokenet.

Interesserte deltakere kan også nyte en rekke andre godsaker under forhåndssalget. Staking er også tilgjengelig i forkant av Memeinators etterlengtede lansering.