Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) har vært på nyhetene i det siste. Dette var etter at Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) økte sin eierandel til rundt 28 % av OXY. I løpet av bare tre dager kjøpte Berkshire Hathaway OXY-aksjer til en verdi av 312,09 millioner dollar til 60 dollar. Oppkjøpet kommer på et tidspunkt da olje- og gassprisene har vært synkende. Investorer vil vite hva Berkshire Hathaway ser i OXY.

Nylige avsløringer indikerer at OXY er i en avtale om å kjøpe CrownRock LP for $12 milliarder. Denne avtalen ble annonsert for bare to uker siden. Fra anslag kan avtalen øke OXYs inntekter med mer enn $1 milliard per år. Imidlertid er oppkjøp absolutt ikke nøkkelfaktoren som driver Berkshires interesse for OXY. Berkshire Hathaway begynte å samle aksjene i 2022, noe som signaliserte mer fundamental verdi.

OXY er A-vurdert som en verdiaksje. Årets EPS var på bare 9,35, mens PEG-raten ble registrert på 0,67. OXY er absolutt undervurdert. Rabatten på aksjen er en av grunnene til at investorer samler aksjen. OXY gjør også store grep for å skape aksjonærverdier.

Pandemien forstyrret utbytteavkastningen for mange selskaper, inkludert OXY. Men ettersom mange av selskapene vendte tilbake til de pre-pandemiske utbytteavkastningene, gjorde ikke OXY det. OXYs pre-pandemiske utbyttepolitikk var preget av utbytteavkastninger på over 4 %.

Perioden etter pandemien har gitt en utbytteavkastning på 1,2 %. Inntektene reinvesteres i avtaler som CrownRock LP-oppkjøpet på $12 milliarder. Berkshire Hathaways posisjon i OXY anerkjenner OXYs strategiske investeringsbevegelser og den nedsatte prisen.

Berkshire økte OXY da det dukket opp fra det oversolgte signalet

Source – TradingView

OXY dukker opp fra den oversolgte regionen, som vist av RSI-indikatoren. 10-dagers gjennomsnittet passerte akkurat over 20-dagers gjennomsnittet. Forventningen er derfor at et prisoppgang kan forventes. Det er også klart at Berkshire Hathaways markedsbevegelser også var godt timet for å låse verdi.

Sammendrag

Kjøpet av en 28 % eierandel i OXY av Berkshire Hathaway er et signal om at OXY er en attraktiv verdiaksje. OXY gjør også store strategiske grep som oppkjøpet av CrownRock LP. Det er også tydelig at OXY er opptatt av reinvestering av inntjening i stedet for utbytte.