Kryptovalutaer har vært relativt blandet denne uken i et lavvolumsmiljø ettersom juleferien fortsatte. Bitcoin har holdt seg stabilt over $42 000 mens Solana og dets økosystem-tokens tok en pust i bakken. Totalt steg den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer til over 1,7 billioner dollar.

De neste ukene blir viktige når januareffekten starter. Dette er en situasjon der finansielle eiendeler som aksjer og kryptovalutaer øker i begynnelsen av året. Det er også en sannsynlighet for at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkjenne en spot Bitcoin ETF.

Denne artikkelen vil se på noen av de mest bevegelige kryptovalutaene som Shiba Memu, Bitcoin SV og BNB.

Shiba Memu-varsel

Shiba Memu, en av de mest presterende forhåndslanserte kryptovalutaene vil være i søkelyset når forhåndssalgsperioden avsluttes. Det har vært en vellykket periode da utviklerne har samlet inn over 4,9 millioner dollar de siste månedene. Når forhåndssalget avsluttes, er det en sannsynlighet for at den når målet på 5 millioner dollar.

Shiba Memu er en kryptovaluta som har som mål å bli den neste store tingen i meme-myntindustrien. Den søker å gjøre det ved å være i skjæringspunktet mellom raskt voksende meme-mynt- og kunstig intelligens (AI)-industrien.

Mens de fleste store mynter som Bitcoin og Ethereum steg i 2023, ble de slått av de fleste meme-mynter. I dag har meme-tokens som Pepe, Bonk og Grok en samlet markedsverdi på over 1 milliard dollar. Underveis har disse tokens, hvorav de fleste ikke har noen nytteverdi, skapt mange millionærer.

Artificial Intelligence (AI)-industrien har derimot forandret verden, med plattformer som ChatGPT, Grok og Anthropic som tjener millioner av dollar per måned. OpenAI, skaperen av ChatGPT, er verdsatt til over 100 milliarder dollar.

Shiba Memu vil bruke AI-funksjoner som Natural Language Processing (NLP), sentimentanalyse og bildegjenkjenning for å lage spennende markedsføringsmateriell for å øke populariteten blant kryptofans.

Det er vanskelig å ha en Shiba Memu-prisprognose nå som tokenet ikke er lansert ennå. Lanseringen vil imidlertid falle sammen med mange medvinder som fallende inflasjon, rentekutt, Bitcoin ETF-godkjenning og Bitcoin-halvering. Dette betyr at den kan bli med i det pågående kryptorallyet. Du kan kjøpe Shiba Memu-tokenet her.

Bitcoin SV prisprognose

Bitcoin SV (BSV)-prisen gikk vertikalt på onsdag, selv om BTC forble under press. Den steg til et høyest på flere måneder på $69,62, som var 280 % over det laveste punktet i 2022. Etter hvert som den steg, hoppet mynten over de viktigste støttenivåene på $55,36 og $58,70, de høyeste punktene 9. november og 21. oktober.

Bitcoin SV beveget seg over 50-dagers og 100-dagers glidende gjennomsnitt, noe som er et bullish tegn. Derfor mistenker jeg at mynten vil danne enten et bullish flagg eller vimpelmønster de kommende dagene. Den har allerede dannet en begynnelsen på dette mønsteret.

Hvis dette skjer, vil mynten ha en bullish breakout ettersom kjøpere målretter nøkkelmotstandspunktet til $80.

BNB-prisprognose

BNB-prisen har også hatt et bullish breakout de siste dagene. Den har steget de siste to dagene på rad og flyttet til det høyeste punktet siden 29. mai. Mynten har snudd nøkkelmotstandsnivået på $271,90 til et støttenivå.

BNB-pris har dannet et gyllent korsmønster, som er et bullish tegn. Dette mønsteret dannes når 50-dagers og 200-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA) crossover. Relative Strength Index (RSI) flyttet til det ekstreme overkjøpte punktet på 80.

Derfor vil mynten sannsynligvis trekke seg tilbake og muligens teste støtten på nytt til $271. BNB vil deretter hoppe tilbake og teste motstanden på nytt på $350, det høyeste punktet i april.