Ethereum, Chainlink nyter godt av altcoin-trenden: Kan Meme Moguls også eksplodere?

Ethereum-prisen har brutt forbi et viktig motstandsområde for å handle over $2400, et trekk analytikere ser på som et bullish signal for altcoins. Faktisk falt den øverste altcoinens nesten tosifrede økning sammen med betydelige bevegelser for BNB, Cardano og XRP. Bitcoin SV økte også, det samme gjorde Chainlink, som steg mer enn 16% i 2024-timer.

Analytikere peker på en potensiell fortsettelse oppover for ETH og LINK. Hva betyr de generelle markedsutsiktene for Meme Moguls (MGLS), et nytt token i forhåndssalg som skaper bølger på tvers av sosiale diskusjoner?

Ethereum-prisprognose

Copy link to section

Ethereum er for øyeblikket klar over $2300-nivået etter at okser knuste nøkkelhindringene på $2200. Den ledende altcoinen, hvis pris har økt med 20 % den siste måneden, kan bare være i begynnelsen av en stor oppsidevending.

Etter å ha testet støtten på nytt på $2 200, er det trolig bullish momentum i de kommende ukene. I følge kryptoanalytiker Rekt Capital kan ETH/USD over $2.274 se okser presse for den kritiske motstandssonen nær $2.800.

Hvis kjøpere opprettholder grepet om sentimentet, antyder analytikeren at en bevegelse på 22 % kan være i vente.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Chainlink prisprognose

Copy link to section

I et sterkt oksemarked åpner sannsynligvis priser over $3000 opp for ETH for en ny test av sine all-time highs. BitMEX-grunnlegger Arthur Hayes spådde nylig at Ethereum snart kunne målrette $5000-nivået. Det er en utsikt som vil favorisere topp altcoins som Chainlink.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Etter noen hakkete måneder så LINK ut til å henge etter at noen mynter ble revet høyere. Men med prisbrudd over $16, setter en vellykket retest og etablering av sonen som støtte sannsynligvis LINK på kurs for flere gevinster.

De positive utsiktene for Chainlink er også hjulpet av en økning i hvalaktiviteten. Det er også potensialet til å bli en stor aktør i tokeniseringsindustrien i 2024.

Som delt av kryptoanalytiker Ali, har hvaler slukt inn omtrent 7 millioner $LINK bare den siste uken. Det er over 105 millioner dollar verdt av altcoinen, og en betydelig økning i kjøpspresset er sannsynlig når store eiere snur bullish på LINK igjen.

In just the past week, #Chainlink whales have purchased approximately 7 million $LINK, worth over $105 million!



This substantial buying spree suggests a growing confidence among major players in #LINK. pic.twitter.com/gg6SxGykhD — Ali (@ali_charts) December 27, 2023

Meme Moguls (MGLS): Kan dette tokenet eksplodere i 2024?

Copy link to section

Meme Moguls byr på å bli verdens første meme-støttede utveksling. Bortsett fra en meme-handelsplattform, vil Meme Moguls også tilby et spill for å tjene penger der spillere får finpusse sine meme-handelsferdigheter mens de konkurrerer om å bli den neste mogulen.

Den opprinnelige MGLS er valutaen i spillet og tilbyr flere andre fordeler for innehaveren, inkludert for styring og passiv inntekt.

Hvis du lurer på hvorfor du ellers ønsker å bli med på forhåndssalget av Meme Moguls, kan tilgang til et marked hvor du kan handle alle de mest populære meme-inspirerte eiendelene være et pluss. Stake and earn-funksjonen kan også være en fin måte å tjene passiv inntekt på, og det kan også være belønningssystemet som er tilgjengelig for toppmoguler.

Når det gjelder tokenomics, har en fellesskapsdrevet tilnærming 60 % av den Ethereum-baserte tokens totale forsyning på 3 milliarder allokert til forhåndssalget. Interessen har allerede sett investorer brisere gjennom de to første stadiene. For øyeblikket kan trinn 3-kjøpere få MGLS for $0,0025, med over $1 million samlet inn.

Statistikk antyder at meme-markedet kan vokse til en industri på $6,1 innen 2025. Med Meme Moguls klar for dominans, kan den opprinnelige MGLS-prisen gjenspeile gevinster for Ethereum og andre topp altcoins. Forventet oppsidemomentum for slike som Dogecoin og Shiba Inu betyr også at prisen på Meme Moguls kan eksplodere etter lansering

Lær mer om Meme Moguls og hvordan du kjøper MGLS her.