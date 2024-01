Bitcoin og andre kryptovalutaer leverte sterke resultater i løpet av 2023, til tross for utfordringer og positive utviklinger i bransjen. En betydelig positiv faktor var de juridiske seirene til Ripple Labs og Grayscale mot Securities and Exchange Commission (SEC).

I tillegg var det stor interesse knyttet til TradFi da flere store finansielle tjenesteselskaper, som Blackrock, Invesco og Franklin Templeton, søkte om en spot Bitcoin ETF. Selskaper som London Stock Exchange (LSEG) og ANZ Bank viste også støtte for tokenisering.

Det er nå økende optimisme rundt muligheten for at Federal Reserve vil godkjenne en spot Bitcoin ETF i løpet av de kommende ukene. Et slikt steg vil være gunstig både for BTC og andre kryptovalutaer, da det kan åpne for nye ETF-søknader for alternative altcoins.

Solana vs Bitcoin vs IOTA vs Zilliqa

Donald Trump og kryptovalutaer

En annen potensiell katalysator som kan drive kryptovalutaer som Bitcoin, Solana, IOTA og Zilliqa til nye høyder er det kommende amerikanske presidentvalget. Selv om det fortsatt er tidlig, antyder meningsmålinger at valget vil stå mellom Donald Trump og Joe Biden.

Trump viser seg å ha en ledelse over Joe Biden i meningsmålingene om presidentvalget. Imidlertid er det viktig å merke seg at mye kan endre seg, spesielt nå som det er juridiske utfordringer knyttet til Trump, og Hunter Biden, sønnen til Joe Biden, også er involvert i rettslige prosesser.

Analytikere mener likevel at det kommende valget kan ha positive effekter for kryptovalutaer, spesielt hvis Trump skulle vinne over Biden. Teorien er at en Trump-seier ville føre til nye regelendringer i Washington.

I tillegg ville en republikansk president sannsynligvis utnevne en leder av Securities and Exchange Commission (SEC) som er relativt vennlig innstilt mot kryptovalutaer. Under Biden har Gary Gensler tatt en kontroversiell tilnærming i forhold til kryptovalutaer, og har reist flere søksmål mot selskaper som Binance og Coinbase. I et nylig notat sa VanEck-analytikere:

“Etter et valg som så Donald Trump vinne 290 valgmannsstemmer og gjenvinne presidentskapet, og som gir håp om at SECs fiendtlige regulatoriske tilnærming vil bli avviklet, tror vi at Bitcoin-prisen vil nå en all-time high den 9. november.“

Trump og NFT-er

Det viktigste er at Donald Trump er den eneste presidentkandidaten som har deltatt aktivt i kryptoindustrien. Sammen med Melania Trump har han lansert flere Non-Fungible Tokens (NFT) som har gitt dem millioner av dollar.

På den negative siden har Trump en historie med å slå Bitcoin og andre kryptovalutaer. Tidligere har han hevdet at det ikke var behov for disse myntene. I stedet argumenterte han for at amerikanske dollar var et bedre alternativ. Nylig advarte Jay Clayton, den tidligere SEC-lederen han utnevnte, at de fleste kryptovalutaer var verdipapirer.

Den andre sannsynlige katalysatoren i et Trump-presidentskap er at han kan intensivere presset på Federal Reserve for å kutte renten. I sin første periode var han kjent for å være negativ til Fed hver gang den økte renten. Lave renter eller en forsiktig tone fra Fed vil være en god ting for kryptovalutaer.

Derfor kan håpet om et regimeskifte i Washington bidra til å presse kryptovalutaer høyere i 2024. Tidligere har imidlertid kryptovalutaer gjort det bra uavhengig av USAs president. Bitcoin nådde sin rekordhøye på $67 000 under Joe Bidens tid. De gjorde det også bra under Obama- og Trump-perioden.