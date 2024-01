American Express Company (NYSE:AXP) har gitt en fantastisk avkastning i år. AXPs totale avkastning på mer enn 25,59 % overgikk S&P 500 på 25,08 % og Dow Jones på 13,80 %. American Express presterte imidlertid dårligere enn den teknologitunge NASDAQ 100, som ga en avkastning på 55,57 %. Når året nærmer seg slutten, må investorer vite hva de kan forvente av selskapet.

American Express er absolutt en vinneraksje. Det forklarer hvorfor Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A) har en eierandel på 20,8 % i selskapet. Innsatsen utgjør omtrent 7,7 % av Berkshire Hathaways portefølje. For investorer som vurderer selskapet til en verdi på $187, er det viktig å analysere timingen. American Express er et godt valg for momentumhandel.

Fundamental analyse viser at American Express er betydelig overvurdert. Fremover PE på 16,69 og et PEG-forhold på 1,16 støtter vår analyse. Etter å ha tatt med forventet EPS-vekst, kan prisen gli ned mot 162 dollars virkelig verdi. Prisen forblir imidlertid litt forhøyet før datoen for ex-dividende 4. januar 2024. Inntektspubliseringer forventes også 26. januar.

American Express handler i den overkjøpte regionen

Source – TradingView

Teknisk analyse viser blandede signaler. På det ukentlige diagrammet ble RSI registrert til 67. Det viser prisen på vei mot den overkjøpte regionen. Ifølge den indikatoren kan aksjen fortsatt gå høyere. Det ukentlige diagrammet henger imidlertid etter det daglige diagrammet, som allerede har utløst salgssignalet.

Det daglige diagrammet viser American Express-handel til en RSI på 75,34. Aksjen er absolutt overkjøpt. Den eneste faktoren som holder prisen på de nåværende nivåene er eks-utbyttedatoen. Etter 4. januar kan prisen forventes å synke betydelig. Investorer med interesse forå kjøpe American Express kan vente på at prisen når målet på $162.

Sammendrag

American Express er et godt aksjevalg, tatt i betraktning den overlegne avkastningen det siste året. Aksjen handles imidlertid over målkursen på $162. Vi forventer at kursen vil falle etter ex-dividendedatoen 4. januar. Å investere til gjeldende verdivurdering er kanskje ikke en klok idé da signalene er blandede.

