Prognoser på kryptopriser: Meme Moguls (MGLS), LCX, Ethereum Name Service

Kryptovalutapriser har hatt en blandet start på året. Mens Bitcoin opprinnelig steg til over $45 000, sank det hardt onsdag da investorer fortsatte å vente på SEC Bitcoin ETF-godkjenning. Andre mynter som Solana, Avalanche og Terra trakk seg også kraftig tilbake onsdag.

Det er uklart om dette krypto- og aksjesalget vil være kort eller langvarig. Historisk sett er imidlertid en eiendels ytelse i de to første dagene av januar ikke alltid en indikator på hva du kan forvente for resten av året. Denne artikkelen vil se på nøkkelkryptovalutaer som Meme Moguls (MGLS), LCX og Ethereum Name Service (ENS).

Meme Moguls varsel

Meme Moguls hvis token er MGLS er en kommende kryptovaluta i undersektoren meme-mynter. Utviklernes mål er å lage en av de ledende meme-myntene som vil konkurrere med slike som Pepe, Bonk og Samoyedcoin.

I motsetning til andre meme-mynter, vil Meme Moguls ha et helt økosystem som vil holde fansen engasjert. Dette økosystemet vil bestå av spill og NFT-samlinger. Dessuten vil nettverket etter hvert bli fullstendig desentralisert, noe som gir alle innehavere en mening om fremtiden.

I følge Meme Moguls whitepaper har 60 % av tokens blitt tildelt forhåndssalgsperioden. De resterende vil bli allokert til økosystemet, børsoppføringer og teamet.

Meme Moguls har allerede samlet inn over 1,4 millioner dollar fra globale investorer. Denne økningen kommer på et tidspunkt da det er mange medvind i kryptoindustrien. For eksempel er det tegn på at Securities and Exchange Commission (SEC) vil godkjenne en Bitcoin ETF.

Det er også tegn på at Federal Reserve vil begynne å kutte renten senere i år. Og viktigst av alt, den nøye overvåkede Bitcoin-halveringen vil skje i slutten av april. I de fleste tilfeller har kryptovalutaer en tendens til å samle seg foran og etter en Bitcoin-halveringshendelse. Du kan kjøpe Meme Moguls-tokenet her og ha en sjanse til å få god avkastning.

LCX prisprognose

LCX, det opprinnelige tokenet for LCX-kryptobørsen, har vært en av de beste tokenene denne uken. Tokenet steget til det høyeste nivået på $0,1474, det høyeste nivået siden januar 2023. Dette rallyet skjedde etter at selskapet lanserte LCX-handelskonkurransen hvor heldige vinnere vil dele $15 000.

På det daglige diagrammet steg LCX-tokenprisen over det psykologiske motstandspunktet på $0,10. Det steg også over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA), som er et positivt tegn.

I mellomtiden steg den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) til over 50, noe som signaliserer at tokenet har momentum. Relative Strength Index (RSI) beveget seg over det overkjøpte nivået på 80.

Derfor mistenker jeg at mynten vil vakle litt ettersom turbulensen i krypto- og aksjemarkedet fortsetter. Den vil deretter styrke seg når kjøpere målretter nøkkelmotstandspunktet til $0,1615, det høyeste punktet 25. januar 2023.

LCX-diagram av TradingView

Ethereum Name Service prisprognose

Prisen på Ethereum Name Service (ENS) steg til det høyeste punktet siden 16. april 2023. På toppen var tokenen opp med mer enn 122 % fra det laveste punktet i fjor. Dette hoppet skjedde etter at Vitelik Buterin, grunnleggeren av Ethereum bemerket at plattformen var superviktig for samfunnet.

Det daglige diagrammet viser at ENS token-prisen har holdt seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt. Videre har den relative styrkeindeksen (RSI) og den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) flyttet til over 24. Derfor vil Ethereum Name Service sannsynligvis trekke seg tilbake ettersom hypen forsvinner. Dette kan se at den faller til nøkkelstøtten på $10.