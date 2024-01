Overordnet inflasjon i eurosonen steg til 2,9 prosent måned-til-måned i desember, kunngjorde den europeiske sentralbanken (ECB) i ettermiddag.

Dette er en ganske betydelig økning fra novembers 2,4 prosent. Den ble imidlertid stort sett ansett for å være lavere enn hva analytikere forventet i dag.

Med store økonomier som Frankrike som faser ut sine drivstoffsubsidier, var KPI-satsen – som inkluderer energipriser – forventet å stige.

Avgjørende er imidlertid Europas kjerneinflasjonsrate (som ikke inkluderer drivstoffpriser) ned 0,2 prosent MoM fra 3,6 i november til 3,4 i desember.

Dette kom bare timer etter gårsdagens kunngjøringer om økende inflasjon i Tyskland og Frankrike, Europas to største økonomier.

Håper på nytt for rentekutt

Nyhetene som var bedre enn ventet har vekket håp om at rentekutt vil være i eurosonens nære fremtid.

Tross alt var dette hva ECB-president Christine Lagarde sa om saken i desember:

Våre fremtidige beslutninger sikrer at våre styringsrenter settes på tilstrekkelig restriktive nivåer så lenge det er nødvendig. Vi vil fortsette å følge en dataavhengig tilnærming for å bestemme passende nivå og varighet av begrensningen. Spesielt vil våre rentebeslutninger være basert på vår vurdering av inflasjonsutsiktene i lys av innkommende finansielle data.»

Europa fortsetter å følge lavkonjunkturen

Økonomer har fulgt eurosonen nøye siden det ble rapportert i slutten av oktober at EUs BNP var ned fra 0,2 prosent i Q2 2023 til 0,1 prosent i Q3 2023.

EUs BNP-tall for 4. kvartal 2023 er ennå ikke offentliggjort. Et foreløpig flashestimat fra ECB er ventet 30. januar.