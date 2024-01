Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) rapporterte robust ytelse i 2023. Produksjon og levering av elektriske kjøretøy nådde 1,8 millioner etter en vekst med 38 % fra år til år. Målet for 2024 overstiger 2,2 millioner elbiler. Tesla kan forvente positive kontantstrømmer innen 2025 hvis vekstratene materialiserer seg. Investorer ønsker å forstå hvordan selskapet kan prestere i kapitalmarkedene.

Teslas lederskap i elbilindustrien gjorde selskapet til en vinneraksje i 2023. Ledelsen utfordres imidlertid av BYD. BYD solgte mer enn 3,0 millioner sammenlignet med Teslas 1,8 elektriske kjøretøy i 2023. Tre faktorer forsterker konkurrentens forsprang på elbilmarkedet. De tre faktorene inkluderer prising, renter og markedstilgang.

Tesla-modeller er priset høyere enn konkurrentene. Kjøpere møter høye renter. I Kina, verdens største elbilmarked, har BYD overtaket. Toppen for Tesla er merkevaren, det globale imaget og salgsvekstpotensialet i Europa og Midtøsten. Prispresset kan delvis dempes av stabil pengepolitikk. Tesla kan imidlertid bli tvunget til å tilby enorme rabatter.

Selv om konkurransen er formidabel, kan Teslas overlegenhet fortsette gjennom 2024. Vi forventer sterk salgsvekst. Mens Tesla kjemper om markedslederskap, kan investorer forvente betydelig avkastning på aksjen. Potensialet for positive kontantstrømmer vil være en viktig kraft som driver aksjen.

Tesla har støtte på $220 og motstand på $290

Copy link to section

Source – TradingView

Teknisk analyse viser en oppadgående trend i Tesla-aksjekursen basert på glidende gjennomsnitt. Imidlertid er RSI på 44,40 og synkende. Prisen kan falle litt fra dagens verdivurdering på $238. Hvis det skjer, er det stor sannsynlighet for at prisen vil holde seg under $220. Det er også punktet der RSI kan utløse kjøpssignalet. Det mellomlange til langsiktige synet er at aksjen vil styrke seg.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Sammendrag

Copy link to section

Tesla møter formidabel konkurranse, men merket er fortsatt den beste elbilen på markedet. Til tross for den prisbaserte konkurransen, vil Tesla øke salget gjennom året. Potensialet for positive kontantstrømmer innen 2025 gjør Tesla til en vinneraksje.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.