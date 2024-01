Elbilaksjene har fått en dårlig start i 2024. Etter et ganske sterkt år har Tesla (NASDAQ: TSLA) aksjekursen falt med 4,2 % mens Rivian er ned med over 7,5 % i år. Andre EV-aksjer som Polestar, Nikola, Lucid Motors og Nio har gjort det dårligere, og det er en risiko for at trenden kan fortsette.

Lucid vs Polestar vs Faraday Future vs Nikola aksjer

Storbritannias elbiler selger ikke like raskt

EV-aksjen vil sannsynligvis være på kanten etter at en rapport viste at briter ikke lenger kjøper elbiler som de gjorde før. I følge Society of Motor Manufacturers and Traders falt andelen elbiler solgt i Storbritannia til 16,5 % i 2023 fra 16,6 % året før. Det var den første årlige retretten siden registreringene startet.

Rapporten la til at bare 1 av 11 private forbrukere valgte en elbil i løpet av året. Mens det totale antallet solgte elbiler i Storbritannia steg i 2023, økte etterspørselen etter kjøretøyer med intern forbrenningsmotor (ICE) i et raskere tempo.

Dette er et stort problem siden Storbritannia har høye ambisjoner for elbilindustrien. Regjeringen har satt et ambisiøst mål om å fase ut fossile biler. I en uttalelse i 2023, etter å ha sanset virkeligheten, forsinket Rishi Sunak et forbud mot salg av ICE-kjøretøyer fra 2030 til 2035. Jeg tror at disse regjeringsledede målene til slutt vil mislykkes.

Dessuten er elbiler vanligvis dyrere enn ICE-biler. Som et resultat ser EV-produsenter i USA og Storbritannia kun robust salg på grunn av sjenerøse utdelinger. I USA betaler staten rundt 7500 dollar for nye elbiler som oppfyller visse kriterier.

Og i Storbritannia får folk som kjøper elbiler gjennom forretning eller firmabil sjenerøse skattefordeler. Produsenter ber nå myndighetene om å skrinlegge eller redusere 20 % merverdiavgiften på elbiler.

EV-utfordringer gjenstår

Regjeringsmandater for elbiler vil sannsynligvis mislykkes på grunn av de generelle grensene som er utenfor dens kontroll. For eksempel har ladeinfrastrukturen i Storbritannia og USA fortsatt store begrensninger. Ladeselskaper som EVGo, ChargePoint og Blink Charging må ofte håndtere strømbrudd.

Videre, mens ladehastigheten har økt, er det fortsatt en stor utfordring. Data viser at gjennomsnittstiden det tar å lade en elbil er mellom 15 minutter og en 1/2 time. 30 minutter er lang tid med tanke på at det kun tar noen få minutter å fylle en bensintank.

Denne utfordringen vil sannsynligvis bli løst med bedre batteri- og ladeteknologi. Imidlertid vil bedre batteriteknologier som solid state fra Toyota og QuantumScape bli tilgjengelig for massene i det minste innen 2027.

Det viktigste er at elbiler ikke er ideelle for lange turer på grunn av ladeproblemet. Husk at strømbrudd blir vanlig i noen amerikanske stater og i noen europeiske land. Som sådan kjøper noen mennesker som har råd til elbiler for korte pendlerreiser og fortsatt eier ICE-kjøretøyer for lengre kjøreturer.

Elbiler, spesielt fra produsenter som GM, Ford og Stellantis, selger ikke like raskt. Som jeg merket for en stund siden, bruker mange forhandlere med elbiler over 100 dager på å få dem solgt. ICE-kjøretøyer går raskere. GM og Ford har måttet redusere elbilinvesteringene sine.

Kontanter tar slutt

Den andre store utfordringen for mange EV-selskaper er at pengene deres begynner å ta slutt. Selskaper som Faraday Future, Canoo , Mullen Automotive, Fisker og Lucid Motors er at pengeforbruket deres fortsetter.

Derfor vil disse selskapene bli tvunget til enten å skaffe ekstra kapital i år eller til og med begjære seg konkurs. Et selskap som Farady Future som bygger en $300k EV har små sjanser til å overleve.

Disse selskapene vil slite med å skaffe både egenkapital og gjeldsfinansiering. På gjeldssiden, på grunn av deres risiko, vil potensielle långivere sannsynligvis kreve over 15 % i rente. Når det gjelder egenkapital, har mange av dem nesten brukt opp mulighetene sine etter å ha kontinuerlig utvannet investorene sine i lang tid.