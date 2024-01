Bitcoin (BTC) prisene har falt etter den etterlengtede godkjenningen av børshandlede fond, noe som bekrefter et salg-nyhetene-scenario for den digitale mynten. I mellomtiden ser de beste symbolene ut, inkludert Memeinator (MMTR), Sui (SUI) og den Solana -baserte Bonk (BONK), til å være klare for opptrender i løpet av de kommende syv dagene.

Bitcoins synkende markedsdominans

Toppkryptoen var vitne til massivt salgspress på $46K-verdiområdet, og utløste prisfall mot $42K-området. Videre dukket det opp bearishness i løpet av de foregående 24 timene da Bitcoin ble påført betydelige tap. Det førte til et stup mot $41,5K før små korreksjoner presset verdien på rundt $42,6K.

Dessuten har BTCs markedsdominans nådd en måneds laveste nivå på 51,14%. Nedgangene kan gi næring til oppgangene i altcoin-området. Generelt kjøper investorer alter under Bitcoin-kursfall.

Fortsatte Bitcoin-fall vil sannsynligvis presse altcoin-prisene til betydelige høyder i den kommende uken.

Memeinator (MMTR)

Memeinator fortsetter å sementere sin markedstilstedeværelse ettersom den fokuserer på legitimitet i meme- kryptoverdenen. Altcoinen har forblitt på investorenes radar på grunn av ulike optimistiske utviklinger, inkludert vellykket forhåndssalg, massive airdrops og lukrative giveaways.

Interesserte spillere kan kjøpe MMTR til gjeldende pris på $0,0186. Det kan by på en lukrativ lønnsomhetsmulighet ettersom analytikere forventer at tokenet vil klatre over $0,1 innen slutten av 2024, noe som ikke er langt inne når vi vurderer ytelser fra rivaler som Pepe Coin.

Sui prisutsikter

Sui opprettholdt en bullish utsikt den siste dagen, og nærmet seg ATH da den overvant det viktige $1-nivået. Bjørner kjempet for kontroll mens de dro tokenet fra $1,35 til $1,240 under denne publikasjonen. Selgeres suksess kan katalysere en EMA 20-retest, tatt i betraktning de overkjøpte forholdene fra Relative Strength Index.

Ikke desto mindre kan et tilbakeslag utover EMA 20 få SUI-prisene mot $2 den kommende uken.

BONK prisanalyse

BONK tiltrakk seg markedsdeltakere med sine nylige resultater. Alten forblir imidlertid bundet i en kanal etter at den ikke klarte å overvinne hindringen på $0,000017. Den viste bullishness på $0,00001448, etter et hopp på mer enn 6 % det siste døgnet.

I mellomtiden svaiet RSI nær midtnivået, mens 20d EMA forble noe horisontalt, og klarte ikke å gi retning til bjørner eller okser.

Okser bør opprettholde BONK utover den nedadgående trendlinjen for å sikre dominans i den kommende uken. Et slikt trekk kan presse eiendelen mot 0,000023 dollar før man vurderer ytterligere opptrender.

Du finner mer info om Memeinator på nettsiden deres.