Terraform Labs, en gang en styrke i kryptoverdenen, har offisielt begjært kapittel 11 konkurs, og sender sjokkbølger gjennom det digitale aktivalandskapet. Samtidig står Memeinator- prosjektet i sentrum, og får fart med sitt MMTR-token-forsalg.

Denne sammenstillingen av økonomiske utfordringer og nye stigende tokens markerer et kritisk øyeblikk i kryptosfæren.

Terraform Labs Kapittel 11 Konkursinnlevering

Terraform Labs, ideen bak det nå nedlagte TerraUSD (UST), har offisielt begjært kapittel 11-konkursbeskyttelse i USA. I innleveringen har selskapet avslørt estimerte forpliktelser og eiendeler som varierer fra $100 millioner til $500 millioner.

Innleveringen, laget i USAs konkursdomstol for District of Delaware, kulminerer den utrolige reisen som det en gang så fremtredende Terra-økosystemet har gått gjennom siden kollapsen av TerraUSD (UST) stablecoin.

Terraforms Labs eiendeler og forpliktelser

Rettsdokumentene avslører den økonomiske belastningen Terraform Labs står overfor, og siterer et betydelig spekter av gjeld og eiendeler.

Selskapets administrerende direktør, Chris Amani, erkjente utfordringene som firmaet står overfor, og uttrykte tillit til Terra-fellesskapets motstandskraft. Amani bemerket: “Vi har overvunnet betydelige utfordringer før, og mot høye odds overlevde økosystemet og vokste til og med på nye måter etter depegingen.”

Spesielt følger dette enestående trekket en turbulent periode for Terraform Labs, med pågående juridiske kamper, kollapsen av Terra Money i 2022, og arrestasjonen og straffutmålingen av medgründer Do Kwon i Montenegro i 2023.

Gjør Kwons rettssak og SEC-engasjement

Do Kwon, også kjent som Kwon Do-hyung, står overfor en svindelrettssak som er utsatt til 25. mars 2024, etter en forsinkelse gitt av US Securities and Exchange Commission (SEC). Anklagene stammer fra kollapsen av Terra Money, med sivile søksmål som opprinnelig ble anlagt mot Terraform Labs og Kwon i februar 2023.

SEC hevder et “svindel med flere milliarder dollar i kryptovaluta” knyttet til UST og Terra (LUNA) tokens. Kwons arrestasjon i Montenegro og de påfølgende utleveringsforespørslene fra både USA og Sør-Korea har lagt til kompleksitet til rettssaken, med rykter svirret om potensielle dommer i begge nasjoner.

Foruten Sør-Korea og USA, ble Terraform Labs og Do Kwon også siktet for et gruppesøksmål i Singapore mot slutten av 2023.

Ny meme-mynt, Memeinator (MMTR), tar søkelyset

Mens Terraform Labs navigerer i kapittel 11-prosessen, skaper en ny meme-mynt bølger når den stiger gjennom sitt pågående token-forsalg. Memeinator (MMTR), klar til å kjempe om den øverste memecoin-plassen med slike som PEPE, Shiba Inu (SHIB og Dogecoin (DOGE), tiltrekker seg kryptoinvestorer i hopetall. Det nylig lanserte forhåndssalget, nå i trinn 13, har samlet inn $3.847.780.

I sterk kontrast til utfordringene Terraform Labs står overfor, posisjonerer Memeinator seg som den ultimate meme-mynten, som utnytter AI-teknologi og innovative markedsføringsstrategier.

Ettersom Memeinator MMTR-token-forhåndssalget får fart, lover det å dominere meme-handelsområdet og introdusere ekte nytte gjennom produkter som Memescanner og Memeinator Game. Investorer som er ivrige etter å bli med i denne banebrytende satsingen kan kjøpe MMTR-tokens på prosjektets offisielle nettsted.

Konklusjon

Etter hvert som rettssaken utfolder seg, er skjebnen til Terraform Labs fortsatt usikker, noe som lar Terra-fellesskapet vente i spenning.

I mellomtiden bringer Memeinators MMTR-token-forhåndssalg en frisk bølge av spenning, som viser motstandskraften og innovasjonen som finnes i kryptoverdenen. Både investorer og entusiaster ser med stor interesse mens disse kontrastrike historiene utspiller seg på den digitale scenen.