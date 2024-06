4 mest aktive aksjer på Dow Jones etter at US Fed holdt renten uendret

Den amerikanske sentralbanken la sin referanserente over natten uendret, men holdt håpet om rentekutt i de kommende månedene i live 1. mai (les mer). Her er de tre mest aktive aksjene på Dow Jones siden sentralbankens kunngjøring.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Chevron Corp (NYSE: CVX)

Copy link to section

Chevron har vært en aktiv Dow Jones-aksje siden Feds kunngjøring fordi energigiganten er avhengig av gjeldsfinansiering for kapitalutgifter.

I tillegg gir det et sunt utbytteavkastning på litt over 4,0 % ved skriving, noe som vil bli desto mer attraktivt for investorer når den amerikanske sentralbanken begynner å kutte renten.

Lavere priser har også en tendens til å stimulere økonomisk aktivitet som vanligvis gir et løft til oljeetterspørselen og dermed inntektene til en energigigant som Chevron.

$CVX handelsvolum er på 8,427 millioner ved skriving.

Apple Inc (NASDAQ: AAPL)

Copy link to section

Apple handles aktivt siden Feds rentebeslutning denne måneden siden det er en teknologisk gigant som investerer ganske aggressivt i jakten på vekst.

Og kostnadene ved å låne penger for å gjøre disse investeringene vil reduseres betraktelig når rentene begynner å gå lavere.

$AAPL har imidlertid vært i fokus nylig også fordi den rapporterte sine økonomiske resultater for andre kvartal 2. mai (finn ut mer).

Omsetningsvolumet til Apple Inc er på 76,481 millioner i skrivende stund, og aksjen er opp omtrent 7,0 % siden begynnelsen av denne måneden.

Walt Disney Co (NYSE: DIS)

Copy link to section

Disney har vært blant de mest aktive aksjene på Dow Jones etter at US Fed holdt renten uendret forrige uke.

Det er delvis fordi akselererte forbruksutgifter vanligvis følger rentekutt som kan være en fordel for massemedie- og underholdningskonglomeratet.

$DIS skal etter planen rapportere sine økonomiske resultater for andre kvartal 7. mai. Konsensus er at den skal tjene $1,11 per aksje mot 93 cent per aksje i fjor.

I forkant av resultatrapporten endte Disney-aksjen i dag med et handelsvolum på 16,198 millioner. Det er opp nær 30 % sammenlignet med det laveste året til dato ved skriving.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.