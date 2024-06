Bør du kjøpe Howmet Aerospace på nåværende nivå?

Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) avslørte nylig fantastiske ytelsestall for første kvartal 2024. Selskapets resultatrapport for 1. kvartal 2024, utgitt 2. mai 2024, overgikk markedets forventninger på tvers av nøkkeltall, og drev aksjen til nye all- tidshøyder.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Med en robust inntekt på 1,82 milliarder dollar, som representerer en bemerkelsesverdig økning på 14 % fra år til år, rapporterte selskapet en inntjening per aksje (EPS) på 0,57 dollar, som overgikk estimatene med 0,05 dollar.

Økningen i inntekter ble først og fremst drevet av en god ytelse i den kommersielle luftfartssektoren, som opplevde en bemerkelsesverdig vekst på 23 %.

Spesielt steg selskapets nettoinntekt til $243 millioner i Q1 2024, sammenlignet med $148 millioner i tilsvarende periode året før. Driftsinntektsmarginen var også vitne til en bemerkelsesverdig oppgang, og nådde 20,2 %.

På bakgrunn av disse strålende økonomiske resultatene, reviderte Howmet sine retningslinjer for hele 2024 oppover, noe som gjenspeiler et optimistisk utsikter for fremtidige vekstutsikter.

Til tross for utfordringer knyttet til Boeing 737 MAX-programmet, inkludert langsommere produksjonshastigheter, er selskapet fortsatt robust og forventer vedvarende momentum på tvers av sine diversifiserte sluttmarkeder.

La oss nå fordype oss i diagrammene for å få dypere innsikt i Howmet Aerospaces aksjeytelse og vurdere dens potensielle bane i kjølvannet av disse imponerende inntjeningsresultatene.

Langsiktig bullish trend forblir intakt

Copy link to section

Howmets aksje har vært i en langsiktig oppgående trend siden kriserallyet etter COVID. Etter å ha krasjet til under $10-nivåer under markedsdykket tidlig i 2020, har aksjen steget til sitt nåværende $80-nivå nesten uten stans.

Den forble rekkeviddebundet i en periode mellom mai 2021 og oktober 2022, men fikk snart et utbrudd og marsjerte oppover. Siden oktober 2023 har den sett et sterkt oppovergående momentum som har tatt den fra nivåer under $45 til for øyeblikket nær $80.

HWM-diagram av TradingView

Fordi flyttingen har vært skarp og plutselig, ligger Howmets største støtte på langsiktige diagrammer nær $48. Så lenge den ikke går under det nivået eller bryter sin langsiktige bullish trendlinje, kan investorer fortsette å holde aksjen.

Kortsiktige gap-up-nivåer bør holde

Copy link to section

På de kortsiktige timediagrammene ser aksjen ekstremt sterk ut akkurat nå. Alle momentumindikatorer er for øyeblikket i den sterke positive sonen. På dette tidspunktet anbefales det på det sterkeste ikke å shorte aksjen.

HWM-diagram av TradingView

Traders som ønsker å ta en lang handel kan vurdere å åpne en posisjon på nåværende nivå med et profittmål nær $88. Imidlertid er det umiddelbare stopptapet for denne handelen $73,8, og hvis aksjen faller under gap-up-åpningen den gjorde på fredag, bør de selge posisjonene sine, for da kan den falle til nær $65-nivåer raskt.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.