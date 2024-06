Investorer ser på disse 4 nye kvantedataaksjeaksjene for rask fortjeneste

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Investeringer som går inn i kvanteberegning har vært økende den siste tiden, spesielt siden kunstig intelligens fortsatt er fronten og sentrum for alle økonomiske debatter.

Faktisk har USA alene parkert over 3,0 milliarder dollar i kvanteberegning så langt. Når det er sagt, her er de tre beste kvantedatabeholdningene for rask fortjeneste.

IONQ Inc (NYSE: IONQ)

IONQ er på listen vår over de beste kvantedatabedriftsaksjene å kjøpe i år, da den nærmer seg doble inntekten på årsbasis i 2023.

Det børsnoterte selskapet i New York endte i fjor med bestillinger opp hele 166 % også. Enda viktigere, Peter Chapman – administrerende direktør forventer enda bedre ytelse på bakgrunn av AI-vanvidd i 2024.

Ved å flytte AI-arbeidsmengder til våre stadig kraftigere kvantedatamaskiner, kan IONQ bidra til å takle verdens neste store datautfordring.

IONQ-aksjen er for tiden ned med godt over 50 % sammenlignet med dens 52-ukers høye, som også gir mulighet for investorer som er interessert i en posisjon med rabatt.

Rigetti Computing Inc (NASDAQ: RGTI)

Rigetti er et annet godt valg i de beste kvantedatabedriftsaksjene for rask fortjeneste, først og fremst for sine bånd med offentlig sektor.

I fjor signerte selskapet basert i Berkeley, California en femårskontrakt med Air Force som forventes å bidra til å begrense tapet fremover.

Det som er spesielt annerledes med $RGTI er dens hybride tilnærming. Det Nasdaq-noterte firmaet er forpliktet til å bygge bro mellom klassisk og kvantedatabehandling.

Wall Street har for øyeblikket en konsensus “kjøp”-rating på Rigetti Computing-aksjen som, ned 40 % sammenlignet med det høyeste til nå i år, kan være et lukrativt kjøp hvis du er på jakt etter et kupp. Merk at den har tilstrekkelige midler til å støtte operasjoner gjennom bakre halvdel av 2025 også.

D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS)

D-Wave kommer til vår liste over beste kvantedatabehandlingsaksjer i 2024 ettersom den nylig har slått seg sammen med Zapata AI.

Den nevnte avtalen setter generativ kunstig intelligens sammen med kvantedatabehandling og forventes til slutt å bidra til å generere betydelig fortjeneste for $QBTS.

Alan Baratz – administrerende direktør i det New York-noterte firmaet har overbevist om at avtalen med Zapata vil “brukes i den kommersielle æraen med kvantemaskinlæring”. D-Wave skal etter planen rapportere resultatet for første kvartal 13. mai.

Konsensus er at den skal tape 8 cent per aksje – en betydelig nedgang fra 20 cent per aksje i fjor. Akkurat som sine jevnaldrende, kan du hake opp D-Wave Quantum-aksjen med omtrent 40 % ned mot dens høye YTD ved skriving.

