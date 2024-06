Palantir Q1-inntekter: kommersiell styrke fører til en økning på 21 % i inntekter

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) handler opp i utvidede timer på mandag etter å ha rapportert bedre enn forventet økonomiske resultater for første kvartal.

Dette er en historie i utvikling. Tall som mangler nedenfor vil bli oppdatert etter hvert som de mottas!

Investorene jubler også fordi ledelsen ga positive retningslinjer for fremtiden. $PLTR anslår nå at inntektene vil falle mellom $649 millioner og $653 millioner i det nåværende regnskapskvartalet.

Til sammenligning lå analytikere på 641 millioner dollar. Alex Karp – administrerende direktør i Palantir sa i en pressemelding i dag:

Det børsnoterte selskapet i New York forventer at den amerikanske kommersielle virksomheten vil vokse med minst 45 % i 2024. Legg merke til at vår markedsanalytiker Ritesh A. er positiv på Palantir-aksjen når han skriver.

Øyeblikksbilde av inntjeningen for Palantir Q1

Tjente millioner mot millioner for året siden

Inntjening per aksje ble også forbedret fra til

Justert EPS skrevet ut til 8 cent i henhold til resultatrapporten

Inntektene steg med 21 % fra år til år til 634 millioner dollar

Konsensus var 7 cent per andel på 615 millioner dollar i inntekter

Antall kommersielle kunder i USA gikk opp til %

Palantir fortsetter å se kunstig intelligens som en betydelig medvind for sin virksomhet. Administrerende direktør Karp sa også mandag:

Det er verdt å nevne her at $PLTR snart kan bli med i S&P 500 som Invezz rapporterte her.

Dette er en historie i utvikling. Kom tilbake om noen minutter for flere oppdateringer!

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.