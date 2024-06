S&P Global annonserte nylig at S&P- og Dow Jones-indeksene vil revurdere gjeldende vekting, og selskaper inkludert, på S&P 500 neste måned.

En legendarisk milepæl

Den berømte indeksen, kjent for å være vert for de 500 mest innflytelsesrike og største selskapene etter markedsverdi på NYSE (selv om det også er andre kvalifikasjonskrav), er synonymt med merker av et visst kaliber. For mange representerer det en følelse av legitimitet og arv som ikke kan kjøpes.

Selskaper debuterer ikke på eller går ut av S&P 500 ofte – noen har vært på indeksen i mer enn 50 år – så ethvert nytt navn er store nyheter. Og ryktene sier at det neste selskapet som kan være S&Ps siste tilskudd er Palantir Technologies.

Men Palantir Technologies har vært en virksomhet siden 2003, med en markedsverdi verdt mer enn 30 milliarder dollar i årevis. Så, hva har plutselig endret seg?

En ny æra for Palantir

Palantir ble først tippet for S&P-inkludering etter publiseringen av sine økonomiske resultater for fjerde kvartal 2023 forrige resultatsesong.

Det er fordi det er mer til inkludering på S&P enn bare markedsverdi. Som S&P selv bemerker, må selskaper ha en “historie med positiv inntjening og må oppfylle visse likviditets- og størrelsesterskler”.

I sine økonomiske resultater for 4. kvartal 2023 rapporterte Palantir om en kjempestor inntjening – inkludert det faktum at selskapet var lønnsomt for første kvartal noensinne. Etter at selskapet rapporterte et positivt GAAP-inntektstall på over 30 millioner dollar 13. februar, steg aksjekursene i Palantir med nær 20 %.

Men en svale gjør ikke en sommer. Legg merke til at S&P Global-dokumentet vi refererte til ovenfor nevner en historie med lønnsomhet, ikke en engangshendelse.

Tiden er nå

Men med Palantir som rapporterer inntektene sine senere i dag, kan alt dette endre seg i løpet av noen timer. Hvis selskapet rapporterer to påfølgende kvartaler med lønnsomhet – eller enda bedre, økende fortjeneste QoQ – vil det sannsynligvis tilfredsstille kvalifikasjonskravene for S&P 500-inkludering.

Prognoser blant analytikere er enige om at mer lønnsomhet er svært sannsynlig for Q1s resultater. Faktisk hevet megabanken Citigroup i dag kursmålet for Palantir Technologies betydelig, fra $20 til $23, foran inntjeningen.

I tillegg er det det faktum at Palantir-aksjekursen er opp med over 6 % i dag så langt alene, noe som indikerer en klar bullishness, selv om amerikanske markeder bare har vært åpne et par timer.

Og med Palantir som en AI-teknologiaksje, kan himmelen være grensen derfra. S&P-gjengen kan godt være på utkikk etter unnskyldninger for å legge dagens aksjer til fold nå.

Hva vil skje med Palantirs aksjekurs hvis den slutter seg til S&P 500-indeksen?

S&P Global bemerker at aksjer lagt til S&P 500-indeksen har en tendens til å gjøre det veldig bra når de blir navngitte medlemmer, aksjekursene skyter i været på nyhetene.

Historisk sett vil aksjekursen til det nye tillegget, på imponerende vis, overgå S&P 500-indeksen selv mellom dens “kunngjøringsdato” (for debut på indeksen) og ikrafttredelsesdatoen den ble lagt til. Dette etterfølges vanligvis av en kort korreksjon.

Noe av grunnen til dette er at fond som følger indeksen (og det er mange av dem) må ha eierandeler i alle selskapene på S&P, noe som betyr at en bølge av prestisjetunge fond vil kjøpe Palantir-aksjer så snart selskapet lister.

Derfra er det sannsynlig at markedssentimentet bare vil ta det til nye høyder. Men alt dette er fortsatt, på dette punktet formodning. I hvert fall frem til Palantirs inntjening i dag.

Palantir Technologies vil rapportere sine Q1-resultater etter stengning av amerikanske markeder i dag, med en webcast for å diskutere resultatene klokken 17.00 Eastern Time.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.