Lyft-aksjen gjenvinner tapet for sjåfører i Minnesota, ettersom inntjeningen i første kvartal slo forventningene

Lyft-aksjen (NASDAQ:LYFT) har hoppet i ettermarkedstiden etter utgivelsen av resultatrapporten for første kvartal, som overgikk markedets forventninger. Den positive inntjeningsrapporten hjalp Lyft med å hente inn tapene som ble pådratt i dag på grunn av kompromisssatsene for kjøredelingssjåfører i Minnesota.

Tidligere i dag nådde Minnesota-lovgivere og Minneapolis bystyre et kompromiss om lønnssatser for samkjøringssjåfører på $1,27 per mil og 49 cent per minutt, som er lavere enn opprinnelig foreslått. Ratene vekket bekymring blant rideshare-gigantene Uber og Lyft, og begge selskapene kritiserte prisene som fortsatt for høye, uttrykte misnøye med å ikke være en del av forhandlingsprosessen og truet til og med med å forlate staten.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.