SoFi Technologies CEO kjøper flere aksjer på deprimerte nivåer: Bør du også?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) var en av de mest populære og etterlengtede børsnoteringene i 2020. Etter å ha debutert over $10, rakk aksjen raskt til nivåer over $25. Siden den gang har reisen vært turbulent.

Ved utgangen av 2022 krasjet aksjen til nivåer under $5 og har siden da hatt det vanskelig å krysse $10. Men alt dette mens innsidere, spesielt administrerende direktør Anthony Noto, har akkumulert aksjene på disse deprimerte nivåene. Innsidere som kjøper aksjer i sitt eget selskap er generelt gode nyheter for investorer, da det viser at de som driver selskapet er overbevist om at det vil gå bra i fremtiden.

I en regulatorisk innlevering 3. mai avslørte Mr. Noto at han hadde kjøpt ytterligere 28 775 aksjer i Sofi for en gjennomsnittspris på $6,90, noe som tok hans totale eierandel i selskapet til 8 033 369 aksjer.

Men bør selskapets administrerende direktør-kjøp være en av de viktigste grunnene til at investorer og tradere kjøper aksjen? Bortsett fra selskapets grunnleggende og makroer, viser diagrammer også en mengde informasjon om hvor en aksje er på vei. Så la oss se på SoFis diagram for å tyde dens fremtidige bane.

Bevegelsen nedover: Førte til en ubrutt rekkevidde.

SoFis langsiktige diagram viser hvordan aksjen slet med å krysse over $25 etter børsnoteringen og deretter led en massiv rask bjørnetrend. Siden den bjørnetrenden tok slutt, har aksjen handlet i en rekkevidde på $4,5-$10 i mer enn to år nå.

SOFI-diagram av TradingView

Rekkevidden har blitt enda smalere siden midten av 2023, da aksjen har svingt mellom $6,4-$10. For investorer og langsiktige aksjonærer som har kjøpt aksjen i intervallet $4,5-$10, er det alltid en sjanse for at aksjen kan sprette tilbake hvis den handles over $4,5.

Investorer som ser frem til å kjøpe aksjen, må unngå den beslutningen med mindre den overbevisende overskrider 10 dollar og stenger over den i en uke.

Den kortsiktige støtten på $6,4

SoFis aksje har falt mer enn 25 % hittil i år, og trendindikatorer viser at den kan være i det “oversolgte” territoriet for øyeblikket. Så tradere som ønsker å gå long aksjen kan plassere en lavrisikohandel her ved å kjøpe shorten på det nåværende $7-nivået og holde et strengt tap på $6,38. De kan ta fortjeneste nær $10-nivåer.

SOFI-diagram av TradingView

Traders som er bearish på aksjen kan spille den på to måter. Enten kan de vente på at aksjen skal hoppe tilbake til $10-nivået igjen og ta en short-handel der med et stop loss på $12,8. Hvis aksjen begynner å falle igjen, kan de bokføre en fortjeneste mellom $6,4-$6,5.

Eller de kan vente på at aksjen igjen faller under $6,4. Hvis den gjør det, er den neste støtten på kort sikt på $4,5, hvor de kan bokføre fortjeneste.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.