Walt Disney Company rapporterte noen svært fortryllende tall i sine økonomiske resultater for andre kvartal 2024 i dag den 7. mai, sammenlignet med tidligere kvartaler.

De økonomiske resultatene

Blant andre resultater rapporterte selskapet 657 millioner dollar i inntekt (før inntektsskatt), en nedgang på 69 % fra år til år (YOY).

Inntektene for kvartalet var på 22 milliarder dollar, en nedgang på år til år fra forrige Q2, men en kvartalsvis 1 %.

Resultatet per aksje for 2. kvartal var snaue $0,01, sammenlignet med forrige kvartals $1,04 per aksje for 1. kvartal, en betydelig nedgang.

Ifølge Disney gikk denne skuffende EPS, et tap på $0,01 for inneværende kvartal sammenlignet med en inntekt på $0,69 i kvartalet før, ned på grunn av “et nominelt tap på grunn av goodwillnedskrivninger i kvartalet, delvis oppveid av høyere driftsinntekter kl. Underholdning og opplevelser.

I noen kjærkomne gode nyheter var tallene for segmentets totale driftsinntekter for kvartalet på 3,8 milliarder dollar, en økning på 17 % på årsbasis.

I mellomtiden økte Disneys frie kontantstrøm for 2. kvartal også med 21 %, fra 1,98 milliarder dollar i 2023 til 2,4 milliarder dollar år for år.

Tidligere resultater

Disneys resultater for første kvartal 2024 viste stort sett positive resultater, inkludert:

Inntekt før skatt på 2,8 milliarder dollar, en betydelig økning på 62 %

23,5 milliarder dollar i inntekter, i hovedsak flate år

EPS på $1,22 per aksje, opp fra $0,99 i 1. kvartal 2023

Total driftsinntekt for segmentet på 3,8 milliarder dollar, en økning på 27 % fra år til år

Sammenlignet med disse Q1 2024-inntektene, har Disney hatt et mindre enn fortryllende sett med resultater i dag.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.