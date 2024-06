Jim Cramer er all ros for Arista Networks administrerende direktør etter Q1-inntektene

Den berømte investoren Jim Cramer er all ros for Jayshree Ullal – administrerende direktør i Arista Networks Inc (NYSE: ANET) etter at selskapet hennes rapporterte økonomiske resultater for første kvartal i går kveld.

Cramer har vært positiv på Arista Networks

Arista Networks toppet Street-estimatene for både fortjeneste og inntekter i sitt første finanskvartal. I følge Mad Money-verten:

$ANET er nå der oppe med klubbnavnet Broadcom som en tilknytning til Titans som administrerende direktør Jayshree Ullal kaller dem. Er hun best i tilknytning til hyperscalere? Jeg begynner å tro det.

Å investere i datanettverksselskapet er attraktivt å skrive også fordi andelen porter endelig begynner å slå Ciscos.

Legg merke til at Cramer anbefalte å kjøpe Arista Networks-aksjer ved en tilbaketrekking i midten av februar.

Morgan Stanley ser oppside i $ANET til $340

Arista Networks kom også foran forventningene når det gjelder fremtidig veiledning, men utsiktene antydet likevel en liten nedgang fremover.

Det er fordi kunstig intelligens vil ta til neste år (når strøm, kjøling og GPUer er mer tilgjengelige for kundene) å presentere seg selv som en mer uttalt medvind for $ANET – fortalte administrerende direktør Ullal til analytikere på inntjeningssamtalen tirsdag.

Også i dag hevet analytikere hos Morgan Stanley kursmålet på Arista Networks-aksjen til $340. Det antyder en oppside på 15 % herfra.

Det børsnoterte selskapet i New York godkjente også ytterligere 1,2 milliarder dollar i tilbakekjøp av aksjer i går kveld.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.