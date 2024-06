Ghana introduserer Afrikas første NFT-stempel

The Ghana Post Company har introdusert verdens første kryptofrimerke for å feire 25-årsjubileet for en seremoniell hersker i Ghana. Avduket 5. mai, kryptostempelet, utviklet som et ikke-fungible token (NFT), bærer bildene av Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, herskeren over Ashanti-folket.

Bice Osei Kuffour, administrerende direktør i det statseide postselskapet, har gitt uttrykk for at NFT-stempelet er mer enn bare en teknologisk innovasjon. Det er et verktøy som tar sikte på å bevare Asantehenes arv og feirer den tradisjonelle lederens 25 år på tronen.

“I dag, mens vi avduker minnestemplene dedikert til Hans Majestets regjeringstid, bekrefter vi vår forpliktelse til innovasjon og fortreffelighet i å bevare vår nasjons historier og levere dem til verden,” sa Kuffour i en uttalelse.

Et kryptoknutepunkt i Afrika

Ghana står som det niende landet når det gjelder bruksrate for kryptovaluta, ifølge en rapport fra desember 2023. Imidlertid har den primære etterspørselen etter den fremvoksende sektoren vært drevet av den yngre befolkningen.

56,1 % av kryptoeierne i undersøkelsen var mellom 18 og 34 år, og 29,5 % var i alderen 34 til 54. Bare 14,4 % av deltakerne var over 55 år.

Ifølge Ghana Post-tjenestemannen vil NFT-frimerkene fungere som en bro mellom nasjonens yngre og eldre befolkning.

Postvesenet har fått ros for innsatsen av Ursula Owusu-Ekuful, Ghanas minister for kommunikasjon og digitalisering. Ifølge ministeren vil frimerkene gjenspeile nasjonens “identitet” og er en kobling mellom “tradisjonelle verdier og […] ville forventninger.”

Frimerket skal brukes i 156 nasjoner som en del av Kommunikasjons- og digitaliseringsdepartementets grensearbeid for å slå sammen tradisjon og teknologi.

Blockchain en nøkkelsektor i Ghana

Ghana har sett bemerkelsesverdig utvikling i kryptosektoren de siste årene. Ifølge rapporter vil nasjonen innføre en arbeidsgruppe for å regulere kryptoaktiva i 2023.

Til tross for mangelen på et klart regelverk, fortsetter nasjonen å huse en blomstrende kryptoøkonomi.

I mellomtiden jobber Ghana også med å utvikle sin egen digitale sentralbankvaluta (CBDC). I henhold til den siste utviklingen har Bank of Ghana avslørt sin intensjon om å introdusere offline-funksjoner for teknologien.

