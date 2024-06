I dag offentliggjorde den globale nettspillplattformen Roblox Corporation sine økonomiske resultater for første kvartal 2024 før amerikanske markeder åpnet.

Som en av de mest brukte spillplattformene i USA, og en av de mest aggressivt voksende over hele verden, har Roblox et enormt potensial – og investorspenning – bygget opp for 2024-året.

Roblox har tidligere kunngjort sine intensjoner om å trenge inn i andre demografier og markeder av en eldre alder enn de tweens den vanligvis forbindes med, og refererer til en storstilt nettverks- og datingplattform-kapasitet den bygger – noe som kan bety et enormt uutnyttet potensial.

Dessuten fortsetter ‘Robux’, Roblox sitt virtuelle valutasystem i spillet, å ha et enormt potensiale for kjøp av inntekter i spillet for selskapet, og være en plage for foreldrenes lommebøker overalt.

De økonomiske resultatene i dag

The Roblox Corporation rapporterte at netto tap som kan tilskrives vanlige aksjonærer var 270,6 millioner dollar, mens det konsoliderte nettotap var 271,9 millioner dollar.

Omsetningen var imidlertid på 801,3 millioner dollar, en økning på 22 % fra året før.

Dette skyldtes delvis det faktum at gjennomsnittlig daglig aktive brukere var 77,7 millioner, opp 17 % fra år til år.

Det kanskje mest oppmuntrende var at Robloxs netto kontanter og kontantekvivalenter levert av driftsaktiviteter var 238,9 millioner dollar, opp 37 % fra år til år, mens fri kontantstrøm var 191,1 millioner dollar, opp 133 % siden 1. kvartal 2023.

I mellomtiden rapporterte selskapet også justert EBITDA med et tap på 6,9 millioner dollar.

Forventninger foran inntjening

I dette kvartalet håpet analytikere veldig på å se en reduksjon av nettotapene Roblox har opplevd så langt, og var positive med økende inntekter på rundt 930 millioner dollar.

Så er det Roblox sine egne forventninger. I sin utgivelse av resultater for Q4 2023 ga Roblox følgende veiledning for Q1 2024:

Inntekter mellom $755 millioner og $780 millioner.

Bestillinger mellom $910 millioner og $940 millioner.

Konsolidert netto tap mellom $347 millioner og $342 millioner.

Justert EBITDA-tap på mellom $55 millioner og $50 millioner, som inkluderer:

Økning i utsatt inntekt mellom $158 millioner og $163 millioner.

Økning i utsatte inntektskostnader mellom $33 millioner og $35 millioner tap.

Tidligere resultater: en sammenligning

Roblox rapporterte et nettotap på over $323 millioner i forrige kvartal, til tross for ellers oppmuntrende tall som en massiv økning i brukere og vedvarende lojalitet fra eksisterende, pluss en 30% økning i inntekter i Q4 også.

Sammenlignet med disse økonomiske resultatene for 1. kvartal 2023, var kvartalet bedre enn forventet på mange måter.

De økonomiske resultatene for 1. kvartal 2023 var :

Inntektene var $655,3 millioner, opp 22 % fra år til år, og opp 24 % fra år til år på konstant valutabasis

Bestillinger var $773,8 millioner, opp 23 % fra år til år, og opp 25 % fra år til år på konstant valutabasis

Netto tap som kan tilskrives vanlige aksjonærer var 268,3 millioner dollar

Netto kontanter fra operasjonelle aktiviteter var 173,8 millioner dollar

Gjennomsnittlige daglige aktive brukere (‘DAU’er’) var 66,1 millioner, opp 22 % fra år til år

Arbeidstimer var 14,5 milliarder, opp 23 % fra år til år

Gjennomsnittlig bestillinger per DAU var $11,70, flatt år over år

I mellomtiden hadde forrige kvartal (4. kvartal 2023) følgende resultater:

Inntektene var 749,9 millioner dollar, en økning på 30 % fra år til år.

Bestillingene var 1 126,8 millioner dollar, opp 25 % fra året før.

Netto tap som kan tilskrives vanlige aksjonærer var 323,7 millioner dollar.

Netto kontanter fra driftsaktiviteter var 143,3 millioner dollar, opp 20 % fra år til år.

Gjennomsnittlige daglige aktive brukere (‘DAU’er’) var 71,5 millioner, opp 22 % fra år til år.

Gjennomsnittlig månedlige unike betalere var 15,9 millioner, opp 18 % fra år til år, og gjennomsnittlige bestillinger per månedlig unike betaler var $23,65, opp 6 %.

Arbeidstimer var 15,5 milliarder, opp 21 % fra år til år.

Gjennomsnittlig bestillinger per DAU var $15,75, opp 3 % fra år til år.

Netto likviditet var 2,2 milliarder dollar; Covenant Adjusted EBITDA var $259,6 millioner, opp 42% fra år til år.

