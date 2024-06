iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) er opp 30 % i dag etter å ha annonsert planer om et registrert direkte tilbud.

iTeos Therapeutics-aksjen stiger med inntjening i første kvartal

Bioteknologiselskapet vil selge totalt 1 142 857 aksjer til $17,50 hver, noe som tilsvarer en premie på 44% på forrige stenging.

Tilbudet vil også inkludere “forhåndsfinansierte warrants for kjøp av opptil 5 714 285 aksjer”, ifølge pressemeldingen på fredag.

Også i dag sa $ITOS at de tapte 38,2 millioner dollar eller 1,07 dollar per aksje i 1. kvartal. Det kom betydelig opp fra et tap på 15,6 millioner dollar eller 44 cent per aksje i samme kvartal i fjor.

Likevel er iTeos Therapeutics-aksjen nå opp hele 70 % sammenlignet med det laveste hittil i år i slutten av januar.

Hvordan vil $ITOS bruke inntektene fra tilbudet?

Det registrerte direkte tilbudet vil samle inn rundt 120 millioner dollar i bruttoproveny som iTeos Therapeutics vil bruke til å “fremme sine kliniske programmer og prekliniske pipeline”.

En del av inntektene vil også gå til generelle bedriftsformål, ifølge pressemeldingen på fredag.

$ITOS forventer at finansieringen som ledes av Boxer Capital og RA Capital Management (eksisterende investorer) stenger i løpet av neste uke forutsatt at den tilfredsstiller de vanlige lukkebetingelsene.

Bioteknologifirmaet hadde 595 millioner dollar i kontanter og ekvivalenter (inkludert investeringer) ved utgangen av mars 2024. Wall Street har for tiden en konsensus “kjøp”-rating på iTeos Therapeutics-aksjer som ikke gir utbytte ved skriving.

