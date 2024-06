Kontroversiell DeFi-protokoll EigenLayer åpner EIGEN token airdrop, her er hvordan du hevder

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

EigenLayers airdrop har vært etterlengtet, prosjektet har blitt hypet for sitt restaking-program. DeFi-protokollen har åpnet krav for sin innsatsnedgang, EIGEN-tokenet, som er tilgjengelig for brukere å satse og som foreløpig ikke kan overføres.

EigenLayer åpnet krav for sin EIGEN token-innsatsnedgang

EigenLayer har åpnet krav for airdrop av EIGEN-tokens. Selv om disse tokenene forblir ikke-overførbare, kan brukere satse dem for å tjene belønninger. EigenLayer har vært kontroversielt for geoblokkering av brukere og spekulanter anslår den fullstendig utvannede verdien av EIGEN til 15 milliarder dollar.

Den Ethereum-baserte protokollen ble først kjent for å gjenbruke sikkerhet lånt fra Ethers kjede. EigenLayer ble presentert som en ny utvikling i DeFi, en som flytter grenser for innsats og maksimerer potensielle belønninger for brukere.

Prosjektet har åpnet et vindu for kvalifiserte brukere til å kreve innsatsen deres av EIGEN-tokens, selv om de ikke er fritt omsettelige, kan de satses.

De fleste av EigenLayers nøkkelfunksjoner er et arbeid som pågår, og brukere har samlet poeng for å sette inn eiendeler til prosjektets plattform. Markedsdeltakere samlet poeng som bidro til å holde poengsummen og avgjøre om de er kvalifisert for EIGEN token airdrop.

Hvordan kreve airdrop?

EigenLayers offisielle blogginnlegg sier at sesong 1 av innsatsnedgangen starter på fredag og 6,05 % av den opprinnelige forsyningen er å hente. Sesong 1 fase to vil presse den til 6,75 % i midten av juni, og totalt vil prosjektet distribuere totalt 113 millioner EIGEN-tokens.

DeFi-protokollen har satt til side 15 % av den opprinnelige token-forsyningen til fellesskapsmedlemmer på tvers av alle sesonger av airdrop. For å kreve sesong 1-belønninger bør brukere besøke claims.eigenfoundation.org mellom 10. mai 2024 og 7. september 2024.

Brukere som direkte restaket sine Ether eller flytende staking tokens på EigenLayer før 15. mars, vil motta ytterligere 100 bonus tokens.

