Taiwan Semiconductor April-salget stiger 60 % på årsbasis: bør du kjøpe aksjen?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) rir høyt på suksessbølgene, med salgstallene for april 2024 som tegner et bilde av robust vekst. Selskapets inntekter økte med imponerende 59,6 % sammenlignet med året før, og nådde NT$236,02 milliarder. Denne bemerkelsesverdige ytelsen er drevet av TSMs posisjon som en nøkkelleverandør for teknologigiganter som Apple, Nvidia og AMD.

Til tross for tidligere advarsler fra administrerende direktør CC Wei angående halvledermarkedets vekstutsikter i 2024, er TSM fortsatt optimistisk om fremtiden. Selskapet forventer en sunn ekspansjon, spesielt i støperiindustrien, drevet av økende etterspørsel etter halvledere brukt i AI-applikasjoner.

Dessuten er TSMs forpliktelse til sine aksjonærer tydelig i den nylige utbyttekunngjøringen, med et kontantutbytte på NT$4 per aksje godkjent for første kvartal 2024.

Nå, med TSMs imponerende salgstall som setter scenen, la oss dykke ned i diagrammene for å analysere de tekniske aspektene som påvirker selskapets aksjeytelse.

$145-barrieren

TSMs langsiktige diagrammer viser volatiliteten som en svært syklisk industri som halvledere står overfor. Etter å ha falt til $40-nivåer midt i covid-bjørnemarkedet, skjøt aksjen opp til over $140 innen februar 2021, men fant det vanskelig å krysse over $145.

TSM-diagram av TradingView

Den prøvde igjen å krysse $145-barrieren i januar 2022, men mislyktes. Også tidligere i år skjøt aksjen opp til et høydepunkt på $158,4, men trakk seg umiddelbart tilbake. Med mindre aksjen lukker over $145 i minst en uke, er det sjanser for at den kortsiktige opptrenden igjen kan ta slutt.

Investorer som ønsker å kjøpe aksjen må gjøre det bare når den lukker over $145 for en uke.

Kortsiktig rekkevidde blir testet

På det kortsiktige timediagrammet kan vi se at TSMs aksje stort sett har handlet i området $125-$145 i tre måneder nå. Denne serien skal igjen testes i dag.

TSM-diagram av TradingView

For handelsmenn som er positive på aksjen, kan de kjøpe den nær $147-$148, men bør være forsiktige med sine posisjoner som setter et strengt stop loss nær $134,6. Hvis aksjen fortsetter å rally, kan de bokføre profitt på $158-nivå eller over det nær $172.

Traders bearish på aksjen kan gå short nær $150-nivået med et stop loss på $158,5. Hvis aksjen fortsetter trenden med å handle i en rekkevidde, kan de bokføre fortjeneste nær $125.

