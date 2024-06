Arm Holdings ekspanderer til AI-brikker: Rett tid for å kjøpe aksjen?

Arm Holdings plc (NASDAQ:ARM) har satt scenen for et seismisk skifte i halvlederindustrien med sin dristige inntreden i riket av kunstig intelligens (AI) brikker. Nylige rapporter fra Nikkei Asia indikerer at Arm, en britisk-basert brikkedesigner under paraplyen til SoftBank Group Corp. (OTCMKTS:SFTBY), forbereder seg på å avduke sine egne AI-brikker allerede i 2025.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Dette strategiske trekket betyr en avgang fra Arms tradisjonelle rolle med å lisensiere brikkedesign til å nå begi seg inn i utvikling og produksjon av banebrytende AI-maskinvare. Beslutningen om å fordype seg i produksjon av AI-brikker understreker Arms forpliktelse til å ri på bølgen av det spirende AI-databehandlingsmarkedet.

Med planer om å etablere en AI-brikkedivisjon og starte prototypeutvikling innen våren 2025, er Arm klar til å forstyrre status quo dominert av etablerte aktører som Nvidia (NASDAQ:NVDA). Ved å utnytte sin ekspertise innen brikkearkitektur og utnytte den økende etterspørselen etter AI-drevne løsninger på tvers av ulike bransjer, har Arm som mål å finne et betydelig fotfeste i denne raskt utviklende sektoren.

Dessuten legger den økonomiske støtten fra SoftBank Group Corp. betydelig vekt til Arms satsing på AI-brikkeproduksjon. Med SoftBanks betydelige investering og strategiske visjon, er Arm godt posisjonert for å navigere i kompleksiteten til brikkeutvikling og -produksjon.

Utsiktene til at Arm forstyrrer halvlederlandskapet har allerede sendt krusninger gjennom finansmarkedene ettersom aksjen for tiden handles opp over 3 % før markedet på mandag. Siden børsnoteringen i september 2023, har Arm Holdings’ aksje opplevd en voldsom oppgang, og nådde en rekordhøy på $164 i februar 2024.

Mens Arm Holdings fortsetter å skape overskrifter med sitt ambisiøse AI-brikke-initiativ, blir investorer sittende med å fundere over et avgjørende spørsmål: Er det nå rett tid å kjøpe seg inn i dette teknologiske kraftsenteret? For å gi dypere innsikt, la oss fordype oss i en teknisk analyse av Arm Holdings-aksjen for å måle den nåværende banen og potensiell fremtidig ytelse.

Pust inn AI-drevet rally

Copy link to section

Arms aksje så en plutselig og meteorisk oppgang fra under-$80 tall til over $160 etter at selskapet rapporterte bedre enn forventet resultater for Q3 2024 den 7. februar. $150 varierer mellom midten av februar og midten av april.

ARM-diagram av TradingView

Etter midten av april, midt i blodbad i alle AI-relaterte aksjer, falt Arms aksjer også fra over $120 til det laveste på $85,61 den 19. april. Siden den gang har aksjen gått sakte, men jevn, da den for tiden handles nær $110 og forventes å åpne over det på mandag.

Traders som er bullish på aksjen, kan kjøpe den i dag til åpning på $112 eller over mens de holder et stop loss på $97,5. Hvis aksjene stiger herfra, kan de bestille delvis fortjeneste nær $135 og holde de gjenværende aksjene for et mål over $160.

Selv om det ikke anbefales å shorte aksjen på nåværende nivåer, kan tradere som ønsker å gjøre det gå short i dag over $112 mens de holder et tight stop loss noen få cent over $120, som var den forrige kanalstøtten. Hvis aksjen ikke går over $120 i løpet av de kommende dagene, kan du forvente at den snart krasjer under $90 igjen hvor de kan bokføre fortjeneste.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

0 Shares Facebook

Twitter

LinkedIn

Reddit

WhatsApp

Telegram

Mer